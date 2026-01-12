La 'nueva' Feria de Abril de Garzón: los toros vuelven a la Venta de Antequera y fomentará el abono con descuento del 10%

La exhibición de entre cinco y siete corridas de toros que se lidiarán la próxima Feria de Abril de Sevilla, como antiguamente se hacía, en la Venta de Antequera de Sevilla, o la bajada de los precios de los abonos un 10%.

Estas han sido algunas de las novedades anunciadas por el empresario de la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla, José María Garzón, para su 'nueva' feria abrileña, la primera que organiza su empresa Lances de Futuro tras 93 años con Pagés al frente.

Lo ha hecho en un multitudinario encuentro informativo en Sevilla, donde lo primero que ha hecho es agradecer la labor de la anterior empresa: "No se reconocería la historia de la Maestranza sin los 93 años de Pagés".

A sus casi 20 años como empresario taurino en Lances de Futuro, Garzón afronta esta nueva con "mucha ilusión", pero también "con mucha responsabilidad", por lo que habrá cambios, pero con tranquilidad. "La Maestranza es un palacio en el que tenemos que ir poco a poco viendo los aposentos".

Lo que sí tiene claro el nuevo empresario es que aplicará en Sevilla la misma filosofía que en sus otras plazas como la de Santander y Córdoba. Su fin principal es atraer a más público joven. Para ello, habrá un abono especial para ellos y se organizarán varias actividades para fomentar la docencia sobre la tauromaquia.

Por ejemplo, en la Venta Antequera, donde tradicionalmente se exhibían las corridas, se organizarán excursiones escolares para que los más pequeños puedan ver los toros antes de ser lidiados.

La última corrida que durmió en este tradicional enclave fue la de Miura que mató Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' hace casi 40 años.

La vuelta de la televisión

Para ello también volverán las cámaras de televisión a la Maestranza. Su objetivo es establecer un sistema mixto y que la feria sea emitida por Canal Sur Televisión y por el canal One Toro, ausentes de la Maestranza en 2025 por desavenencias con la empresa Pagés.

En cuanto a la estructura del abono, Garzón ha avanzado que, tras la apertura del Domingo de Resurrección el 5 de abril, el abono proseguirá con tres festejos a celebrar el fin de semana del 10, 11 y 12 de abril, reiniciándose el ciclo continuado el miércoles 15 de abril.

Su objetivo es incrementar el número de abonados entre 600 y 800 más con el fin de rondar los 3.000, a los que ofrecerá otros privilegios, que están estudiando aún. Los precios de las entradas sí será similares a los actuales.

La feria de San Miguel es susceptible de agrandarse por delante y las habituales novilladas promocionales de verano tendrán estructura de abono.

Otras novedades serán la ampliación de las jornadas de puertas abiertas, la celebración de una gala de presentación de los carteles entre el 6 y el 20 de febrero y la recuperación de un festejo el día del Corpus, desechando por ahora rehabilitar la corrida del 15 de agosto.

Garzón, además, con el fin de dar oportunidades a los triunfadores de la temporada ha apostado por dejar puestos libres en las novilladas e, incluso, en las corridas de San Miguel. "Hay que verlo con la Junta de Andalucía", ha dicho.

La posible vuelta de Morante... y de José Tomás

Tras publicar una foto hace unos días conversando con Morante de la Puebla tras su retirada el pasado 12 de octubre en las Ventas bajo el título 'Soñando', varias preguntas de los periodistas presentes ha sido sobre el asunto.

Sin embargo, asegura que desconoce las posibilidades que hay de que reaparezca. "Es una persona que tiene una enfermedad y no podemos apretar, tenemos que respetar sus circunstancias".

No obstante, asegura que sueña a lo grande, al igual que con una hipotética vuelta de José Tomás. "¿Te imaginas cómo sería esa noticia para toda la afición?", ha sido su respuesta con otra pregunta acompañada por un baño de realidad: "No lo veo, la verdad".

En el apartado ganadero, ha confirmado la vuelta de la ganadería de La Quinta además del debut de la divisa de Álvaro Núñez.

También será novedad el retorno de los toros de Puerto de San Lorenzo en un elenco que, en líneas generales, mantendrá la nómina de los últimos tiempos, incluyendo hierros emblemáticos como los de Miura o Victorino Martín o una novillada de Garcigrande.

En definitiva, su principal objetivo es que Sevilla recupere su identidad y su peso en el panorama taurino nacional e internacional.

Para ello trabajará estos cinco años porque, aunque no ha querido dar datos del contrato firmado con los propietarios de la plaza, no habrá prórroga automática. Por tanto, tendrá que sudar la camiseta o, más bien en su caso, sus alamares de empresario.