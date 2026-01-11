Morón y Marchena desafían la subida general de la vivienda y se sitúan entre los pueblos más baratos de Sevilla

En una época en la que el precio de la vivienda no para de crecer, Morón de la Frontera se sitúa como uno de los municipios de la provincia de Sevilla con las casas más asequibles, según los últimos datos del mercado inmobiliario.

El municipio registra una bajada anual del 6,2% en el precio de la vivienda, con un valor medio de 893 euros por metro cuadrado, de acuerdo con la información de Idealista a diciembre de 2025. Marchena, por su parte, registra una caída del 5,7%

Este descenso contrasta con la tendencia general al alza que muestran la mayoría de localidades sevillanas y refuerza la posición de Morón como una de las opciones más accesibles para comprar un domicilio en la provincia.

Los datos reflejan que Morón de la Frontera no solo mantiene precios bajos, sino que además registra una de las variaciones anuales más reducidas del mercado.

Francisco, agente de Morongestión Inmobiliaria en Morón de la Frontera, explica esta situación desde la realidad local.

Según Francisco, "este es un pueblo de interior y no ha subido como en las capitales o en la costa". El agente asegura que en Morón "los precios se han mantenido o incluso han podido disminuir en los últimos años".

Poca demanda

Además, añade que "ahora mismo no hay mucha demanda de compra porque los ingresos de los demandantes no llegan" y subraya que "cuando no llegan los ingresos, o baja el precio de la vivienda o la vivienda no se vende".

El profesional también aclara que el precio medio no refleja todas las realidades del mercado. Francisco señala que "una vivienda de 100 metros cuadrados en pleno centro con cinco metros de fachada no vale lo mismo que otra con 15 metros".

Según explica, aunque la media ronde los 900 euros por metro cuadrado, algunas viviendas concretas pueden alcanzar "los 1.500 euros por metro cuadrado", en función de sus características.

Por su parte, Juan Antonio, de la inmobiliaria InmoArunci, de la misma localidad, coincide en el diagnóstico general. "En Morón es barato porque hay mucha oferta", afirma.

Alquiler

El agente destaca que el mercado del alquiler vive una situación distinta. "Hay mucha demanda en alquiler y ha subido por la cantidad de funcionarios", destaca.

El profesional explica que muchas personas compran segundas viviendas para alquilar y obtener rentabilidad, y señala que "hay gente que tiene tres o cuatro segundas viviendas.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman esta tendencia. Morón de la Frontera cuenta con un 22,69% de viviendas no principales.

Pablo, agente inmobiliario en Sevilla, considera que los datos de Idealista "son una buena referencia para obtener la tendencia del mercado", aunque aclara que "no siempre reflejan al cien por cien lo que ocurre en la realidad".

En el caso de Morón, Pablo ve "coherente" una caída anual en torno al 6%, debido a un mercado "muy dependiente de compradores de la zona y con poco movimiento inversor".

Pablo añade que muchos jóvenes se marchan a Sevilla u otras ciudades para estudiar o trabajar, y apunta que "hay muchas casas a la venta que llevan tiempo en el mercado", lo que presiona los precios a la baja.

También influyen, según explica, las viviendas que necesitan reforma, ya que "eso hace que la media baje".

Vivienda en Sevilla

De cara a 2026, Pablo prevé un escenario distinto en la capital y su entorno. Según el agente, "este año el mercado inmobiliario de Sevilla seguirá mostrando una tendencia de crecimiento moderado pero sostenible".

El experto explica que los precios podrían subir entre un 4% y un 5%, con Nervión, Triana, y el Casco Antiguo como las zonas más caras.

Barrios como San Pablo, Santa Justa y Sevilla Este también ganarán valor, mientras Torreblanca, San Jerónimo o Alcosa registran subidas más contenidas.

Otros pueblos

Junto a Morón, Cantillana presenta una caída del 0,9%, con 746 euros, y Gerena desciende un 1,1%, hasta los 964 euros.

En el extremo opuesto, municipios como Villamanrique de la Condesa encabezan las subidas, con un incremento del 38% y un precio de 926 euros por metro cuadrado, mientras Villanueva del Río y Minas sube un 28,7%, con 641 euros, y Valencina de la Concepción aumenta un 26,8% hasta los 1.723 euros.