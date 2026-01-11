Despliegue policial en Sevilla tras atrincherarse un hombre en el interior de su vivienda

Un agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo. EFE

Importante despliegue de la Policía Nacional en el municipio de Camas, muy cerca de Sevilla capital, tras atrincherarse un hombre en el interior de su domicilio, según confirman fuentes del cuerpo de seguridad, tras haber realizado varios disparos al aire.

La primera noticia sobre el suceso se tuvo a primera hora del día, sobre las 7.15, cuando una llamada al 091 advertía de ruidos fuertes en un domicilio de Camas.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado numerosos efectivos de la Policía Nacional para esclarecer los motivos del atrincheramiento e identificar al presunto autor.

Allí han acudido agentes especializados en este tipo de sucesos. Son parte del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Goes), quienes están negociando con el hombre.

Además de los agentes de la Policía Nacional, en la zona hay un vehículo de la Guardia Civil así como asistencia médica, por si fuera necesario.

Se trata del segundo episodio de un hombre atrincherado en Sevilla en los últimos meses. El anterior ocurrió en la localidad de Brenes, donde un hombre se ocultaba tras, presuntamente, haber cometido un crimen en Dos Hermanas, otro municipio de la provincia.

