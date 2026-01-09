Targhetta sube a 225.000 euros su oferta por Cartuja Pickman en Sevilla y se compromete a mantener 30 empleos

Exterior de la Fábrica de la Cartuja de Sevilla EP

El grupo inversor liderado por las empresarias chilenas Gabriela y Paola Luksic y por el presidente de Atlantic Copper, Javier Targhetta, ha elevado a 225.000 euros su oferta para adquirir la unidad productiva de La Cartuja Pickman en Sevilla.

La propuesta incluye la asunción de la deuda con la Seguridad Social y el compromiso de mantener a 30 de los 36 trabajadores actuales, lo que sitúa el valor total de la oferta en 1,6 millones de euros.

El grupo presentó esta mejora económica dentro del plazo fijado por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla, que finalizó el jueves 8 de enero.

En este proceso concurre otra oferta impulsada por el fabricante valenciano de porcelana Porvasal y que no ha presentado una mejora sobre su propuesta inicial.

Este mismo periódico pudo saber que los 36 trabajadores de la empresa se decantan por la propuesta de Targhetta, por la "confianza generada".

Confianza de la plantilla

Además, la plantilla, encabezada por María Cárdenas, Daniel Castillo y José Hurtado, señala que es una "empresa de éxito que puede aportar los recursos económicos y humanos que la compañía necesita".

Los empleados también subrayan que "desde el comienzo han mostrado interés en conocer las impresiones y requerimientos de los trabajadores".

De forma paralela, el grupo inversor ha cerrado un acuerdo con Nox Industrial para la adquisición de las marcas 'La Cartuja de Sevilla' y 'La Cartuja de Sevilla Pickman'.

También ha alcanzado un acuerdo con la sociedad International Crane que contempla la opción de alquilar la nave donde se ubica la unidad productiva. Ambos acuerdos quedarán condicionados a que el juzgado adjudique finalmente la empresa a este grupo.

El proceso de liquidación se inició el pasado 9 de octubre de 2025, cuando la empresa Ultralta solicitó la liquidación definitiva tras no poder cumplir con los pagos.

Desde ese momento, se activó un procedimiento de venta que sufrió una paralización temporal para determinar la deuda por cotizaciones a la Seguridad Social de la plantilla.

ERTE

Los 36 trabajadores de la compañía están actualmente en una situación de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el próximo 31 de enero, una fecha que se amplió por el retraso en la adjudicación o en la liquidación definitiva.

El grupo inversor ha defendido que su proyecto se basa en "la permanencia y el crecimiento de la actividad industrial en Sevilla" y ha subrayado que la ciudad forma parte inseparable de la identidad de la marca.

Este planteamiento ha generado el apoyo de los sindicatos. El secretario de Industria de CCOO-A, José Hurtado, ha señalado que los trabajadores "están expectantes" ante la resolución judicial.

El Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación provincial han aprobado las declaraciones institucionales de respaldo a la plantilla, mientras que la Junta de Andalucía ha mantenido reuniones periódicas con los trabajadores.

Además, el grupo ha anunciado un plan de relanzamiento que prevé nuevas incorporaciones a la directiva y una inversión en infraestructura para garantizar la viabilidad futura de la empresa.