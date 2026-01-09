Enero de 2026 se posiciona como el segundo más frío en la década, solo superado por la borrasca Filomena

Enero de 2026 ha comenzado dejando una huella clara en los registros meteorológicos y situándose ya como un mes excepcional dentro de la última década. En este caso, por frío.

El primer mes del año ha destacado por registrar las temperaturas máximas más bajas de los últimos diez años (9 grados), un hecho que solo encuentra precedentes recientes en el enero de 2021, marcado por el paso de la borrasca Filomena, que congeló la mitad del país.

Los datos confirman que enero de 2026 se ha convertido en el segundo más frío de la década en lo que a temperaturas máximas se refiere. Un dato especialmente llamativo en una ciudad como Sevilla, donde los comienzos de año suelen estar asociados a jornadas templadas.

El contraste con lo habitual es evidente si se tienen en cuenta los valores climatológicos normales que maneja la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), según los cuales la temperatura máxima media para estas fechas ronda los 16 grados.

El episodio más destacado se ha producido el 8 de enero de 2026, cuando los termómetros apenas alcanzaron los 9 grados de máxima, una cifra inusual para un arranque de año sevillano.

Esta temperatura supone siete grados menos de lo que se considera normal para la época, un descenso que no ha pasado desapercibido ni para los servicios meteorológicos ni para la población.

La comparación con el pasado resulta inevitable. Cinco años antes, en enero de 2021, Sevilla vivió una situación muy similar como consecuencia directa de la borrasca Filomena, un fenómeno meteorológico que dejó imágenes históricas en gran parte de España y que provocó un desplome generalizado de las temperaturas.

En aquella ocasión, las máximas más bajas de la historia reciente se registraron también en los primeros compases del año. En Sevilla, la temperatura máxima llegó a quedarse en 8,5 grados, apenas medio grado por debajo de los 9 grados alcanzados en este enero.

Aviso amarillo

El inicio de este nuevo año ha venido acompañado de la llegada de un frente frío que ha sido el responsable directo de este acusado descenso térmico. Ante esta situación, la Aemet activó la alerta amarilla por bajas temperaturas.

Los primeros síntomas del cambio se dejaron notar ya en la madrugada del día de Reyes Magos, cuando se produjo una bajada significativa de los termómetros que marcó el comienzo de varios días consecutivos de frío intenso.

Las temperaturas máximas encadenaron una caída progresiva durante tres jornadas seguidas, reflejando la persistencia del frente frío sobre la ciudad.

El 5 de enero se registró una máxima de 16,5 grados, una cifra todavía dentro de la normalidad. Sin embargo, al día siguiente, el 6 de enero, la máxima descendió de forma notable hasta los 12 grados.

La tendencia continuó el 7 de enero, cuando los termómetros no superaron los 10 grados, para culminar el 8 de enero con la ya mencionada máxima de 9 grados.

Valores mínimos

A pesar de estos registros tan bajos en las temperaturas diurnas, las mínimas no han alcanzado valores históricos en este enero de 2026.

Por el momento, la temperatura más baja registrada ha sido de 3,8 grados, medida durante la madrugada del 7 de enero. Aunque se trata de una cifra fría, queda lejos de otros episodios vividos en la ciudad.

Sin ir más lejos, en enero de 2025 se alcanzó una mínima de 2,8 grados el día 16, superando claramente el registro actual.

En 2023 también se vivieron madrugadas más frías, con una mínima de 2,3 grados registrada el 29 de enero. El récord de la última década en este apartado sigue perteneciendo, una vez más, al año 2021.

El 14 de enero de aquel año, ya una vez pasada la borrasca Filomena, los termómetros descendieron hasta los 1,6 grados, marcando la mínima más baja de los últimos diez años en Sevilla.

El enero más caluroso

El contraste con otros eneros recientes resulta especialmente llamativo si se observa el extremo opuesto de la balanza térmica. Con diferencia, el enero más caluroso de la última década se vivió en 2024.

Durante aquel mes se alcanzaron máximas de hasta 24,4 grados, unas temperaturas más propias de la primavera que del invierno.

Este episodio elevó la temperatura media del mes a casi 19 grados, lo que supuso tres grados por encima de lo que la Aemet considera dentro de la normalidad climatológica para enero.

Así, enero de 2026 se consolida como un mes excepcional, no solo por sus registros concretos, sino por el fuerte contraste que establece con otros años recientes.