La Catedral de Sevilla descubre elementos inéditos del tabernáculo medieval de la Virgen de los Reyes

Retablo de la Virgen de los Reyes, en la Capilla Real. Catedral de Sevilla

La Catedral de Sevilla vuelve a sorprender al público sevillano con un nuevo hallazgo que amplía el conocimiento sobre uno de sus espacios más simbólicos y pone a la Virgen de los Reyes como protagonista.

Las labores de conservación que se están llevando a cabo en la Capilla Real están permitiendo descubrir capítulos poco conocidos de su pasado, en esta ocasión relacionados con el antiguo tabernáculo medieval de la patrona de la ciudad de Sevilla.

Estas intervenciones no solo persiguen garantizar el buen estado de conservación de un conjunto patrimonial de valor incalculable, sino que están aportando información inédita y de gran importancia sobre la evolución histórica, artística y litúrgica de la Capilla Real.

Así lo subraya la propia Catedral de Sevilla, que destaca el alcance de unos trabajos que están enriqueciendo el relato histórico del templo.

Uno de los principales resultados de esta actuación ha sido el estudio detallado de las tablas pertenecientes al primitivo tabernáculo medieval de la Virgen de los Reyes, que actualmente forman parte del retablo barroco.

Exposición

Como novedad destacada, estas piezas podrán contemplarse de forma excepcional desde este jueves y hasta el próximo 15 de enero en el Trasaltar Mayor, situado frente a la Capilla Real, acercando así estos descubrimientos al público.

La exposición se completa con un vídeo explicativo y otros elementos recuperados durante el proceso de restauración, lo que permite contextualizar los hallazgos y comprender mejor su relevancia.

Todo ello forma parte de un programa de conservación preventiva impulsado por el Cabildo de la Catedral de Sevilla, cuyo objetivo es preservar el patrimonio histórico-artístico del templo y profundizar en el conocimiento de las transformaciones que ha experimentado a lo largo de los siglos.

Los trabajos se están centrando especialmente en el retablo barroco que preside la imagen de la Virgen de los Reyes, una obra realizada por Luis Ortiz de Vargas entre los años 1643 y 1649.

Además, las actuaciones alcanzan al baldaquino, la Urna Relicario de San Fernando, los retablos laterales del Ecce Homo y San Antonio, así como a otros elementos del conjunto, como credencias y lámparas.

Intervenciones

Las intervenciones incluyen tareas de limpieza, consolidación y control ambiental, siempre bajo criterios de mínima intervención y utilizando técnicas especializadas que respetan los materiales originales.

Gracias a este trabajo minucioso han salido a la luz restos de antiguas decoraciones, colores originales y huellas de distintas fases constructivas, aportando datos clave para conocer el aspecto primitivo del retablo y su evolución a lo largo del tiempo.

Especial interés ha despertado el análisis del baldaquino de plata de la Virgen de los Reyes, cuyo origen se remonta a un tabernáculo gótico del siglo XIII.

Este elemento fue remodelado en 1578 por Hernando de Ballesteros para adaptarlo a la nueva Capilla Real renacentista, y más tarde ajustado definitivamente a su ubicación actual durante el siglo XVII.

Los estudios realizados por la profesora Laguna Paúl señalan que este tabernáculo permitía ocultar o mostrar la imagen de la Virgen a los fieles mediante puertas de plata, y que podría tratarse de una obra del orfebre Jorge de Toledo, realizada por encargo del rey Alfonso X.

Esta autoría aparece mencionada en la cantiga CCXCII, lo que refuerza el valor histórico del conjunto.

Aunque la existencia de las puertas originales del tabernáculo, hoy integradas como fondo del retablo, ya era conocida a través de la documentación histórica, nunca habían sido analizadas desde un punto de vista científico.

La intervención ha permitido diferenciar los elementos originales de las incorporaciones posteriores y confirmar que, aunque inicialmente estuvieron recubiertas con planchas de plata decoradas, buena parte de ellas se perdió con el paso del tiempo y fue sustituida por dorados en siglos posteriores.

La aplicación de metodologías científicas ha permitido identificar materiales, técnicas originales y modificaciones realizadas a lo largo de los siglos, ofreciendo una visión mucho más precisa de la evolución de la Capilla Real.