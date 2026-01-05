La bachata conquistará Sevilla con Romeo Santos y Prince Royce juntos en la Plaza de España el 25 de junio

Icónica Santalucía Sevilla Fest vuelve a situar a la capital andaluza en el centro del mapa musical internacional con la incorporación a su cartel de uno de los eventos más esperados del verano de 2026.

Romeo Santos y Prince Royce actuarán juntos el próximo 25 de junio en la Plaza de España, dentro de su primera y ansiada gira conjunta por Europa, titulada Mejor Tarde Que Nunca.

La cita supone un acontecimiento histórico para la música latina y, especialmente, para la bachata, al reunir sobre un mismo escenario a dos de las figuras más influyentes y decisivas del género a nivel mundial.

La gira recorrerá distintas ciudades europeas entre los meses de junio y agosto de 2026, con paradas confirmadas en grandes capitales. En España, además de Sevilla, el tour pasará por Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, a la espera de que se anuncien nuevas fechas en el continente.

El espectáculo promete ser una experiencia única e irrepetible. Romeo Santos y Prince Royce compartirán escenario para presentar los temas de su proyecto conjunto, sin renunciar a un recorrido por los grandes éxitos que han marcado sus carreras individuales y que han llevado la bachata a conquistar audiencias de todo el mundo, trascendiendo generaciones y culturas.

Romeo Santos

Reconocido como el artista que convirtió la bachata en un fenómeno global, Romeo Santos es una de las grandes leyendas de la música latina contemporánea.

Al frente de Aventura, fue clave en la expansión internacional del género a comienzos del siglo XXI, y su trayectoria en solitario se ha traducido en álbumes número uno, giras multitudinarias, récords de asistencia y miles de millones de reproducciones.

Conocido universalmente como El Rey de la Bachata, su influencia sigue marcando el pulso de la música latina actual.

Prince Royce

Prince Royce, por su parte, ha sabido tender un puente entre la bachata más tradicional y los sonidos contemporáneos, fusionando el género con el pop y las tendencias globales.

Desde su debut, ha cosechado un éxito constante avalado por premios Billboard, Latin American Music Awards, nominaciones a los Latin Grammy y giras internacionales con entradas agotadas.

Mejor Tarde Que Nunca es mucho más que una gira, es el encuentro de dos artistas que han definido el pasado, el presente y el futuro de la bachata.

El concierto del 25 de junio se perfila así como una de las grandes noches del verano musical en España. Una velada cargada de emoción, romanticismo y nostalgia en un enclave incomparable como la Plaza de España, donde Sevilla volverá a erigirse como epicentro internacional de la música en directo.