Año de cambios en La Cartuja: el nuevo dueño de Torre Sevilla, el Canal de la Expo, la ZBE o el edificio de la Comisión Europa

La recalificación del Canal de la Expo, el nuevo dueño de Torre Sevilla y su centro comercial, la zona de bajas emisiones (ZBE) y el edificio de la Comisión Europea. El entorno de La Cartuja afronta un 2026 lleno de cambios.

El pasado viernes 2 de enero se anunció la compra del complejo de Torre Sevilla por el fondo de inversión Argis. Por un importe que aún no ha sido confirmado -aunque supera los 100 millones de euros-, CaixaBank, el todavía dueño, vendió el único rascacielos de la ciudad hispalense y su centro comercial.

Eso sí, fuera de la ecuación queda el edificio que alberga CaixaForum, de la Fundación La Caixa, lugar que acoge exposiciones culturales durante todo el año.

Esta infraestructura seguirá en manos de la entidad bancaria La Caixa y la separación jurídica de la misma del resto del complejo es el motivo por el que el proceso de compra va a finalizar, previsiblemente, durante el primer trimestre de 2026.

La compradora del rascacielos sevillano -que se inauguró hace ocho años- es una Gestora de Capital Integrado con activos en España desde 2015.

De 20.000 a 120.000 metros cuadrados

Con la adquisición de Torre Sevilla Argis incrementa en 100.000 los metros cuadrados en el territorio, alzándose con un total de 120.000.

El grupo también cuenta con activos en Bilbao -similar al edificio que ha adquirido en Sevilla- y Málaga. En concreto, en la ciudad de la Costa del Sol tiene un activo flex.

Por el complejo hispalense pujaron también el empresario Tomás Olivo y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido.

Otro de los cambios que enfrenta durante este 2026 el entorno de La Cartuja es la recalificación del Canal de la Expo -en estado de "abandono desde hace décadas" y cubierto en su mayoría por vegetación- aunque, por ahora, el último movimiento ha sido la aprobación del cambio.

Estos terrenos salieron a subasta por parte de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía en dos ocasiones, por 4,2 y 3,6 millones de euros, pero no recibió ninguna puja.

Cambio de uso del suelo

El Sevilla Tech Park -conocido anteriormente como el Parque Tecnológico de La Cartuja- es uno de los mayores conglomerados de empresas tecnológicas de España. Sin embargo, desde hace un tiempo se quiere ampliar su tamaño.

Para ello, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla anunciaron en junio de 2024 un convenio para rematar el cambio de uso de los 22.000 metros cuadrados de servicios avanzados a 18.000 de terciarios.

De esta forma, y para abrir el abanico de posibilidades, tienen cabida otro tipo de empresas que no sean tecnológicas como hoteles, restaurantes, oficinas...

Con el convenio firmado por parte de ambas administraciones, el Pleno municipal aprobó la recalificación del uso de los terrenos gracias a los votos a favor de los grupos PP y Vox.

Sin embargo, la medida no ha gustado a los grupos de izquierda de la oposición. Y es que tanto PSOE como Con Podemos-IU han tildado el proyecto de "pelotazo urbanístico".

No obstante, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado que el espacio destinado al turismo se puede limitar.

La ZBE, en el punto de mira

La zona de bajas emisiones (ZBE) es otro de los puntos que previsiblemente cambiará este año en La Cartuja. En el acuerdo firmado por los grupos municipales PP y Vox previo a la aprobación de los Presupuestos para 2026 está compuesto por diversos puntos.

Uno de ellos -que no ha pasado desapercibido- es la desactivación de las cámaras de videovigilancia ubicadas en el entorno de la citada zona con la que se multan a aquellos conductores cuyo vehículo no tiene el distintivo necesario para circular por la misma.

La portavoz de la formación de Abascal, Cristina Peláez, denunció que se trata de un sistema que "perjudica a los que más necesitan".

Ahora, los sevillanos únicamente deberán llevar la identificación durante los días de alta contaminación. Cabe destacar que, si se atiende a los registros de las estaciones de medición, estos no se producen apenas.

Los sistemas de videovigilancia pusieron durante su primer año alrededor de 1.500 sanciones al mes a los vehículos que circulaban sin la pegatina correspondiente.

De momento, las dos formaciones no ha perfilado cómo se actuará a partir de ahora, sin embargo, el acuerdo aclara que "se modificará la ordenanza de movilidad en relación con los preceptos que desarrollan la ZBE, para terminar con la imposición automática de multas y las restricciones permanentes al tráfico, siempre dentro del marco de normativa europea".

Europa en Sevilla

Este 2026 seguirán también las obras para el edificio de la Comisión Europea (CE), una infraestructura que pretende marcar un antes y un después en el entorno.

La primera piedra del JRC -organismo de investigación de la CE- se colocó el pasado 30 de junio durante un acto que contó con la presencia de la presidenta de la comisión, Úrsula Von Der Leyen, quien aseguró que viajaría hasta la hispalense para la inauguración.

Tampoco faltaron el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero.

El proyecto, que culminará en 2027 y se ubicará en los terrenos de lo que fue el pabellón de los Descubrimientos de la Expo 92 de Sevilla, acogerá a una plantilla internacional de más de 400 trabajadores, propone cubrir el edificio con una cúpula compuesta por pérgolas fotovoltaicas que proporcionan sombra a una plaza, un jardín y al mismo edificio, según explicó Bjarke Ingels, su arquitecto.

Las pérgolas, ligeras y de forma cuadrada, se apoyan sobre columnas que van cogiendo altura para crear un amplio espacio sombreado al aire libre abierto al público, en un diseño que prioriza el uso de materiales de origen local, como la piedra caliza, madera o cerámica.

Con otras cinco sedes en Europa, el Centro Común de Investigación de Sevilla es, tras los acuerdos firmados entre autoridades europeas y españolas, la segunda sede en tamaño del JRC, que proporciona apoyo independiente, información técnica y datos para el diseño e implantación de las políticas europeas.