El Ateneo ultima su décima mudanza para conseguir un "hogar" definitivo para las Cabalgatas de los Reyes Magos

El Ateneo de Sevilla empieza a ver el final de un largo peregrinaje histórico. La institución que organiza la Cabalgata de los Reyes Magos desde 1918 trabaja ya con el horizonte de 2028 como posible fecha para culminar su décima mudanza y establecer, por fin, una sede definitiva desde la que partan las carrozas de una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad.

De cumplirse este calendario, habrán sido 110 años de sedes itinerantes, una anomalía histórica para un acontecimiento profundamente arraigado en la vida social, cultural y sentimental de Sevilla.

El presidente del Ateneo, Emilio Boja, ha confirmado que el objetivo de la institución es trasladarse a la Real Fábrica de Artillería, un espacio histórico que el Ayuntamiento de Sevilla cedió oficialmente al Ateneo en enero de 2025 como futura sede estable de la Cabalgata.

Boja ha subrayado que no existe una fecha cerrada para la mudanza, aunque en el planteamiento actual se trabaja con el año 2028.

Incluso ha dejado la puerta abierta a que el traslado pueda adelantarse a 2027, siempre que las circunstancias lo permitan, aunque ha insistido en que no quieren "hacer las cosas con premura".

Nuevo hogar

La nave asignada se encuentra en la antigua Fábrica de Artillería, un complejo industrial de enorme valor patrimonial situado en el barrio de San Bernardo.

Se trata concretamente del taller principal, construido en 1916 y con una superficie cercana a los 4.500 metros cuadrados.

La cesión se ha formalizado mediante una concesión demanial directa y gratuita por un periodo de 75 años, tras la aprobación del proyecto en la Junta de Gobierno Local celebrada el 27 de diciembre.

El acuerdo fue rubricado por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el propio Emilio Boja, y declarado de interés general al estar vinculado a una de las principales fiestas de la ciudad.

Con esta firma se puso fin, al menos sobre el papel, a décadas de incertidumbre sobre el punto de partida del cortejo real, que cada ciertos años ha tenido que adaptarse a nuevas ubicaciones.

Boja ha explicado que la adaptación de la nave de Artillería no será inmediata. El Ateneo prevé acometer las obras necesarias en al menos tres fases, conscientes del estado del inmueble y de su uso original como talleres militares.

Según ha señalado el presidente, el edificio necesita mejoras estructurales, adecuación de espacios y una puesta a punto que permita albergar con garantías tanto el montaje de las carrozas como el trabajo de los cientos de personas que participan cada año en la organización de la Cabalgata.

Nueve sedes

Mientras ese futuro se concreta, la historia de la Cabalgata de Reyes de Sevilla sigue marcada por una sucesión de sedes que reflejan la capacidad de adaptación del Ateneo.

El primer cortejo, celebrado en 1918, partió desde el desaparecido Teatro San Fernando, situado en la antigua calle Lombardo, hoy Muñoz Olivé. Aquel estreno marcó el inicio de una tradición que pronto se consolidó y obligó a buscar espacios más amplios.

Desde 1919 y durante más de tres décadas, las carrozas salieron desde unos almacenes situados junto a la Plaza de Toros de la Maestranza. Fue una etapa prolongada y recordada por la estampa de carretas tiradas por bueyes y animales que formaban parte del séquito real, en una Sevilla todavía muy vinculada a lo rural.

Esta sede se mantuvo aproximadamente hasta 1950 y dio paso a una de las localizaciones más duraderas de toda la historia del evento.

En 1951 la Cabalgata se trasladó al Pabellón de San Telmo, en la actual Avenida de Chile, hoy convertido en la Biblioteca Pública Infanta Elena. Desde allí partieron los Reyes Magos durante más de cuatro décadas, hasta 1994.

Tras abandonar San Telmo, el Ateneo inició una etapa marcada por los traslados frecuentes. En 1996 experimentó con un pabellón de la Expo 92 en la Isla de la Cartuja, un entorno amplio pero alejado del centro histórico.

Entre 1997 y 1999 la salida se situó en la estación de San Bernardo, antes de recalar en el año 2000 en una carpa instalada en el antiguo cuartel de la Policía Armada, en la Alameda de Hércules.

Los primeros años del nuevo siglo continuaron con soluciones provisionales. Entre 2001 y 2002 la Cabalgata partió desde una carpa en la avenida de Eritaña, mientras que en distintos momentos de la década de los 2000 se utilizaron las antiguas cocheras de Tussam en el barrio del Porvenir.

Estas instalaciones se repitieron en varias ediciones, aunque nunca llegaron a consolidarse como una sede definitiva.

En los últimos años, la Universidad de Sevilla ha asumido ese papel, con salidas desde el entorno del Rectorado en la calle Palos de la Frontera. Desde allí han partido las carrozas en ediciones recientes y también lo harán en 2026, a la espera de que el proyecto de la Fábrica de Artillería avance de forma definitiva.

La futura mudanza a Artillería sería el décimo enclave de la historia del Ateneo en relación con la Cabalgata de Reyes. Un dato que resume más de un siglo de itinerancia y que explica la importancia del proyecto actual.