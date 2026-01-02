El fondo Argis compra Torre Sevilla, el único rascacielos de la ciudad, y su centro comercial

La gestora de inversión Argis ha anunciado este viernes 2 de enero un acuerdo con CaixaBank para la compra del único rascacielos de la ciudad, Torre Sevilla, además de su centro comercial.

La operación se prevé cerrar en el primer trimestre de este 2026, después de que hayan finalizado todos los trámites para separar jurídicamente del conjunto el edificio CaixaForum, propiedad de CaixaBank y ocupado por la Fundación Bancaria La Caixa.

Según informa la propia compañía en un comunicado, con esta operación Argis incorporará a su cartera inmobiliaria un activo "emblemático y ya estabilizado", reforzando la estrategia de la gestora en activos singulares en el mercado nacional y consolidando su presencia en Andalucía.

Según ha adelantado Diario de Sevilla, la compra se ha llevado a cabo por 132 millones de euros. A lo largo de las negociaciones habían aparecido otros posibles compradores como el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido.

Con esta operación, Argis adquiere el único rascacielos de la ciudad. Torre Sevilla tiene 39 plantas y alberga oficinas y un hotel de cinco estrellas con vistas panorámicas a toda la ciudad. También comprende un centro comercial y un parking subterráneo.

Diseñado por el arquitecto argentino César Pelli e inaugurado en 2018, es el edificio más alto de toda Sevilla ubicado junto al Sevilla Tech Park, en los terrenos de la Expo 92.

Cuenta con 100.000 metros cuadrados construidos distribuidos en 39 plantas con una ocupación que supera el 95% de su superficie disponible y con diferentes usos mixtos terciarios.