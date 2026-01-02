El fondo Argis compra Torre Sevilla, el único rascacielos de la ciudad, y su centro comercial
La operación terminará en el primer trimestre de 2026, después de separar jurídicamente el edificio que alberga CaixaForum.
La gestora de inversión Argis ha anunciado este viernes 2 de enero un acuerdo con CaixaBank para la compra del único rascacielos de la ciudad, Torre Sevilla, además de su centro comercial.
La operación se prevé cerrar en el primer trimestre de este 2026, después de que hayan finalizado todos los trámites para separar jurídicamente del conjunto el edificio CaixaForum, propiedad de CaixaBank y ocupado por la Fundación Bancaria La Caixa.
Según informa la propia compañía en un comunicado, con esta operación Argis incorporará a su cartera inmobiliaria un activo "emblemático y ya estabilizado", reforzando la estrategia de la gestora en activos singulares en el mercado nacional y consolidando su presencia en Andalucía.
Según ha adelantado Diario de Sevilla, la compra se ha llevado a cabo por 132 millones de euros. A lo largo de las negociaciones habían aparecido otros posibles compradores como el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido.
Con esta operación, Argis adquiere el único rascacielos de la ciudad. Torre Sevilla tiene 39 plantas y alberga oficinas y un hotel de cinco estrellas con vistas panorámicas a toda la ciudad. También comprende un centro comercial y un parking subterráneo.
Diseñado por el arquitecto argentino César Pelli e inaugurado en 2018, es el edificio más alto de toda Sevilla ubicado junto al Sevilla Tech Park, en los terrenos de la Expo 92.
Cuenta con 100.000 metros cuadrados construidos distribuidos en 39 plantas con una ocupación que supera el 95% de su superficie disponible y con diferentes usos mixtos terciarios.
Las primeras 18 plantas de Torre Sevilla albergan un área de oficinas de 31.090 metros cuadrados, ocupada por una base de inquilinos corporativos de primer nivel entre los que figuran Ayesa, Cuatrecasas, Orange, Deloitte, NTT Data, EY, Hays o Sandfire (Matsa).
En las plantas superiores, el activo integra el hotel Eurostars Torre Sevilla, con un total de 25.446 metros cuadrados: un establecimiento de alta gama y diseño contemporáneo, operado por la cadena Hotusa, que dispone de 244 habitaciones exteriores.
El conjunto se completa con un centro comercial de 26.700 metros cuadrados de Superficie Bruta Alquilable (SBA) y 42.300 metros cuadrados construidos, un aparcamiento subterráneo distribuido en tres plantas con 2.900 plazas para turismos y 200 para motos, y un área verde de 40.000 metros cuadrados diseñada por Vázquez Consuegra.
Argis subraya que con esta adquisición "avanza en su hoja de ruta de crecimiento en la estrategia de activos singulares, cuya cartera bajo gestión aumenta desde los 20.000 hasta los 120.000 metros cuadrados, reforzando su capacidad para construir una plataforma diversificada de activos consolidados y con ingresos estables en ubicaciones de alta calidad".
El fundador de Argis, Alejandro Schuvaks, ha señalado que "el acuerdo de adquisición de Torre Sevilla es un hito para Argis y se alinea plenamente con nuestra estrategia de seleccionar activos con sólidos fundamentales, ya estabilizados y ubicados en áreas urbanas con una clara proyección futura".
Igualmente ha subrayado que "refuerza de forma significativa nuestra plataforma de oficinas y marca un paso relevante en la diversificación de nuestro porfolio con la entrada en el segmento de centros comerciales."