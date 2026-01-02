Tussam adelanta los regalos y ofrece viajes gratuitos en Sevilla el 5 de enero para acudir a la Cabalgata de Reyes Magos

Tussam, la empresa pública de transporte urbano de Sevilla, ofrecerá viajes gratuitos durante la tarde y la noche del 5 de enero para facilitar la asistencia a la Cabalgata de Reyes Magos.

El servicio no tendrá coste desde las 15:00 horas y se mantendrá hasta el final del recorrido. El Ayuntamiento busca fomentar el uso del transporte público y reducir las aglomeraciones.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recordado en redes sociales que la medida ya se aplicó en 2025: "Como ya hicimos el año pasado, Tussam, te vuelve a llevar gratis a la Cabalgata de Reyes", ha señalado.

Según el alcalde, "el objetivo es que desde cualquier rincón de Sevilla, podamos disfrutar de la mejor cabalgata de Reyes Magos del mundo", ha añadido.

Sanz ha afirmado que "los servicios públicos son una prioridad de este gobierno". El regidor ha señalado que, desde el Ayuntamiento, quieren que el transporte público actúe como "una pieza clave para lograr una ciudad mucho más habitable, más sostenible y, en definitiva, una Sevilla mejor".

Refuerzo del 100%

El dispositivo especial de Tussam incluye un refuerzo de hasta el 100% en las líneas que conectan los barrios con el centro.

Además, la empresa de transporte incorporará 80 vehículos adicionales, sobre todo en horario de tarde. En algunas líneas, este refuerzo superará el 100% de la oferta habitual de un día laborable.

Las líneas con mayor demanda, como la 12, 13, 17 y 32, contarán por la tarde con entre 17 y 22 autobuses. Mantendrán una frecuencia de paso aproximada de cinco minutos.

El resto de líneas radiales y las transversales 2, 3 y 5 ofrecerán frecuencias de paso entre seis y 12 minutos.

Por su parte, el Metrocentro también participará en el dispositivo. El tranvía prestará servicio con cinco unidades y una frecuencia de paso de siete minutos durante la tarde y la noche del 5 de enero.