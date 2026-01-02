La estación de Plaza de Cuba del metro de Sevilla estará cerrada durante la Cabalgata de Reyes 2026

Imagen de la parada de Plaza de Cuba del Metro de Sevilla. EP. Sevilla

Metro de Sevilla cerrará "por seguridad" la estación de Plaza de Cuba el próximo lunes con motivo del paso de la Cabalgata de Reyes 2026.

La Consejería de Fomento ha informado en una nota de prensa que la decisión se debe a las obras de Pagés del Corro, que "obligan al cierre durante las horas de mayor concentración de personas" en República Argentina.

El departamento andaluz ha confirmado que el horario es variable y depende del de la Cabalgata de Reyes.

En una rueda de prensa ofrecida este viernes con la presencia del delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno -quien encarnará al rey Baltasar-, el presidente del Ateneo de Sevilla, XXX Boja, ha declarado que no se baraja el cambio de fecha de cabalgata -como sí ocurrió el año pasado- pero sí el cambio de horario debido a la previsión de lluvia.

El cierre de la estación se informará a través de la megafonía y los teleindicadores de todas las estaciones. Aunque los usuarios del metro no puedan acceder al mismo por la parada de Plaza de Cuba, cabe destacar que los trenes seguirán circulando con normalidad.

Según el escrito, la modificación del recorrido de la Cabalgata de Reyes "impide garantizar las condiciones necesarias de seguridad para la entrada y salida de usuarios por la estación Plaza de Cuba durante el tramo horario de mayor afluencia".

Metro de Sevilla recomienda a los usuarios del servicio planificar sus desplazamientos con antelación y, durante el horario afectado, hacer uso de estaciones alternativas a Plaza de Cuba como, por ejemplo, Parque de los Príncipes que se encuentra a tan solo 500 metros.

El recorrido de la Cabalgata de Reyes

La Cabalgata de Reyes Magos mantendrá en 2026 un trazado muy similar al de años anteriores. El cortejo saldrá, como es ya habitual, desde la Universidad de Sevilla, en la calle Palos de la Frontera, y avanzará por la Glorieta de San Diego, Avenida del Cid, Plaza Don Juan de Austria, Menéndez y Pelayo, Recaredo, María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Muñoz León y Resolana.

Continuará después por Feria, Correduría, Plaza de Europa, Trajano, la Plaza del Duque, Campana, O’Donnell y la Magdalena.

Estos puntos se encontraban en el punto de mira debido a las obras para la construcción del Tranvibús que está acometiendo el Ayuntamiento hispalense.

El Consistorio anunció que para finales de noviembre estas calles estarían transitables, por lo que el cortejo podría trazar su recorrido habitual.

Desde la Plaza de la Magdalena el desfile seguirá por Murillo, San Pablo, Reyes Católicos y el Puente de Isabel II, alcanzando la Plaza del Altozano.

Ya en Triana, el Ateneo introduce la única modificación: se descarta el paso por Pagés del Corro y Génova, recuperándose el histórico recorrido por Esperanza de Triana y República Argentina antes de llegar a Plaza de Cuba.

A partir de ahí, la comitiva continuará por Asunción y Virgen de Luján, para dirigirse hacia la Glorieta de las Cigarreras, el Puente de los Remedios y la Glorieta de los Marineros Voluntarios. El final del itinerario será por el Paseo de las Delicias, Avenida de Roma y Palos de la Frontera.