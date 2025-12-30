Icónica termina el año con 150.000 entradas vendidas, el doble que en el mismo periodo de 2024

Imagen del concierto de la cantante Zahara en la Plaza de España. EP. Sevilla

El festival Icónica Santalucía Sevilla Fest ha alcanzado "el doble de ventas que en el mismo periodo de la pasada edición", reforzando así su liderazgo en la capital andaluza.

La cita del verano en la Plaza de España ha registrado "el mejor arranque de su historia", según ha señalado la organización a través de una nota de prensa emitida.

Y es que en diciembre de 2024 el número de entradas vendidas de cara a los conciertos del pasado verano rondaba las 75.000, una cifra que se ha duplicado en 2025. En total, hasta ahora se han contabilizado más de 150.000.

Un dato que "consolida a Icónica Santalucía Sevilla Fest como el festival de ciclo líder de España en términos de afluencia y respuesta del público".

Los conciertos de la emblemática Plaza de España se consolidan como uno de los favoritos de los sevillanos.

Ejemplo de ello es que alrededor del 70 por ciento de las entradas han sido adquiridas por público local, lo que supone aproximadamente 105.000 entradas vendidas en la provincia de Sevilla.

El otro 30 por ciento corresponde a público internacional o de otros puntos del país. En este sentido, destaca la provincia de Cádiz como la segunda con mayor volumen de ventas, concentrando un 7 por ciento del total de entradas adquiridas.

Así es el cartel

El cartel del Icónica Fest para este 2026, aunque aún no está cerrado, cuenta con nombres tanto nacionales como internacionales de primer nivel. El primero de ellos es el de la cantante catalana Aitana. Será esta artista quién inaugure el evento los días 4 y 5 de junio.

A la misma le seguirán Marco Carola el 6 de junio, Viva Suecia el 7, Lola Índigo el 11 y Pablo Alborán el 12. La música en Plaza de España continúa el 14 del mismo mes con los Delinqüentes, el 17 con Kany García y el 18 con Raphael.

La Plazuela y el Califato 3/4 serán quienes protagonicen la jornada del 21 de junio e Isabel Pantoja & Il Divo el 27. Dani Fernández, Robbie Williams, Lenny Kravitz y Hombres G actuarán los días 28 y 30 de junio y el 1 y el 3 de julio respectivamente.

Antonio Orozco se subirá al escenario del Icónica Fest el 4 de este último mes, mientras que Moby, Maroon 5, Jamiroquai y The Prodigy lo harán el 7, 9, 16 y 17 de julio respectivamente. Por último, será el británico Sting quien clausure la edición del festival.

Icónica Santalucía Sevilla Fest continuará anunciado artistas los próximos meses, "confirmando una propuesta diversa y de gran atractivo para públicos de distintas generaciones".

La pasada edición, la cita consiguió reunir a 277.000 asistentes en la Plaza de España y dejó un impacto económico de 230 millones de euros (suma de 155 millones de impacto económico directo sobre la ciudad y 75 de impacto mediático).

Estos números han hecho que el evento se sitúe como el tercero en Sevilla, después de la Semana Santa y la Feria de Abril.