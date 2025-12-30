Aumenta en Sevilla, con un nuevo récord, los beneficiarios de la Ley de Dependencia: 5.000 más que en 2024

Sevilla ha registrado un incremento de 5.000 personas beneficiarias del sistema de la dependencia en el último año, alcanzando un total de 64.617 beneficiarios y 99.126 prestaciones activas, lo que implica un nuevo récord, según ha destacado la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Sevilla, María Luisa Cava.

La cifra supone un aumento significativo respecto a los datos del año pasado, cuando la provincia contaba con 59.775 personas beneficiarias y 89.209 prestaciones activas.

En una nota de prensa, Cava ha puesto de relieve que "seguimos trabajando día a día por mejorar el sistema, a pesar de la infrafinanciación con la que el Gobierno de España castiga a Andalucía".

También ha reclamado al presidente del Ejecutivo y a la ministra de Hacienda, Pedro Sánchez y María Jesús Montero, que "firmen con Andalucía el mismo acuerdo de financiación de la dependencia que han pactado con el País Vasco, para que no haya dependientes de primera y de segunda".

La delegada territorial ha subrayado que Andalucía cuenta actualmente con más beneficiarios, más prestaciones, más plazas, menos tiempos de espera y más inversión que nunca, fruto de un esfuerzo del Gobierno andaluz que, según Cava, ha transformado un sistema que se encontraba "sumido en el caos por la desastrosa gestión de los socialistas al frente de la Junta".

Cava ha reconocido que "queda mucho trabajo por hacer, pero el esfuerzo está dando resultados, tal y como demuestran los datos que desmontan el relato de fango del Gobierno de España".

La delegada ha recordado que a nivel autonómico se ha alcanzado un nuevo récord en el sistema de la dependencia a cierre de noviembre, con más de 332.000 personas atendidas y más de medio millón de prestaciones, según los datos publicados por el Imserso.

El incremento respecto al año 2018, cuando los socialistas estaban al frente de la Junta, es del 56,8 por ciento en beneficiarios y del 83,3 por ciento en prestaciones.

Tiempo para acceder

Además, los días de espera para acceder al sistema se han reducido de manera notable. En noviembre, la media en Andalucía se situaba en 512 días, frente a los 1.275 días registrados durante la etapa socialista, lo que representa una mejora de más de dos años y medio en el tiempo de espera.

Entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, la media se redujo en 106 días, mientras que la media nacional experimentó un aumento de 16 días en el mismo periodo, un dato que la delegada considera demostrativo del esfuerzo del Gobierno de Juanma Moreno por agilizar el sistema.

En cuanto a la financiación, el presupuesto andaluz de 2026 destina 2.610 millones de euros a la dependencia, la mayor cifra de la historia, lo que representa el 71 por ciento del total del sistema, frente al 29 por ciento aportado por el Gobierno de España, pese a que la ley establece una financiación compartida al 50 por ciento.

Residencias y SAD

Cava ha resaltado que, a pesar de este desfase, se han incrementado los fondos destinados a plazas residenciales y centros de día para personas mayores en un 26 por ciento y en un 32 por ciento de media para personas con discapacidad.

Asimismo, la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) acumula un aumento del 28 por ciento desde que gobierna Juanma Moreno, frente a la ausencia de incrementos durante el mandato del Partido Socialista, desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en 2007 hasta 2018.

María Luisa Cava ha insistido en que, pese a los avances, "queda mucho por hacer", pero ha asegurado que los datos reflejan una tendencia positiva que permite atender a más personas y reducir los tiempos de espera, consolidando así el sistema de dependencia en Sevilla y en toda Andalucía.