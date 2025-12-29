La Policía Local interviene más de 2.000 prendas falsificadas escondidas en una heladería del centro de Sevilla

La Policía Local de Sevilla ha llevado a cabo un importante operativo este domingo en la calle San Jacinto,como parte del Plan Especial de Navidad, y ha intervenido más de 2.000 prendas falsificadas que se vendían de manera ambulante, algunas de ellas escondidas en una heladería.

La actuación se activó alrededor de las 15:00 horas en respuesta a las reiteradas quejas de los comerciantes de la zona, que ven cómo la venta ilegal afecta a sus negocios.

Durante el dispositivo, los agentes interceptaron 20 hatillos con ropa falsificada, de los cuales seis fueron localizados directamente en la vía pública.

Sin embargo, una parte significativa de la mercancía estaba oculta dentro de dos establecimientos comerciales cercanos: una heladería y una tienda de alimentación.

Al parecer, los vendedores ambulantes habían acordado con estos comercios guardar allí la ropa cuando detectaban la presencia policial. En la trastienda de la tienda de alimentación se encontraron 11 hatillos, y en la heladería otros 3.

Tras la intervención, la Policía ha abierto diligencias contra los responsables de ambos locales por encubrimiento, al considerar que ayudaron a los vendedores a eludir la acción de los agentes. La mercancía requisada ha sido trasladada a dependencias policiales para su posterior destrucción.

Este operativo forma parte de los esfuerzos del cuerpo local por frenar la actividad de la venta ambulante ilegal en una de las zonas comerciales más concurridas de Sevilla durante las fechas navideñas.