Muere el cronista e historiador Luis Montoto Martínez, referente cultural del Cerro y Medalla de Sevilla
Tanto el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, como el portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Muñoz, han expresado su pésame a través de sus respectivas redes sociales.
Sevilla ha perdido este lunes 29 de diciembre a uno de sus grandes referentes culturales. El historiador y cronista Luis Montoto ha fallecido. El mismo fue galardonado hace siete años con la Medalla de la Ciudad.
La noticia ha sido anunciada por el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, a través de su cuenta de X -anteriormente Twitter-. En la misma publicación muestra su pésame a la familia y allegados de Montoto.
"Mi más sentido pésame a toda su familia, así como a los vecinos y amigos de este gran sevillano que hizo bandera de su barrio del Cerro del Águila. Sevilla nunca te olvidará como el mayor cronista de la historia de un barrio centenario", ha señalado el primer edil hispalense en la publicación.
El grupo municipal del PSOE también se ha hecho eco de la muerte del cronista. El portavoz socialista, Antonio Muñoz, ha lamentado la pérdida a través de la misma red social.
"Duele despedir a Luis Montoto Martínez. Sevilla pierde a uno de sus grandes guardianes de la memoria, y el Cerro del Águila a quien mejor supo contar su alma. Merecidísima Medalla de Sevilla en 2018", ha apostillado, a la par que ha querido enviar un "abrazo sincero" a su familia y vecinos del barrio.
En 2018, Luis Montoto fue galardonado con la medalla de la Ciudad, concedida por el Ayuntamiento de Sevilla, gracias a "su trayectoria en el fomento de los valores humanos y su labor social como cronista e historiador más importante del Cerro del Águila".