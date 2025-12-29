Muere el cronista e historiador Luis Montoto Martínez, referente cultural del Cerro y Medalla de Sevilla

Sevilla ha perdido este lunes 29 de diciembre a uno de sus grandes referentes culturales. El historiador y cronista Luis Montoto ha fallecido. El mismo fue galardonado hace siete años con la Medalla de la Ciudad.

La noticia ha sido anunciada por el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, a través de su cuenta de X -anteriormente Twitter-. En la misma publicación muestra su pésame a la familia y allegados de Montoto.

"Mi más sentido pésame a toda su familia, así como a los vecinos y amigos de este gran sevillano que hizo bandera de su barrio del Cerro del Águila. Sevilla nunca te olvidará como el mayor cronista de la historia de un barrio centenario", ha señalado el primer edil hispalense en la publicación.

El grupo municipal del PSOE también se ha hecho eco de la muerte del cronista. El portavoz socialista, Antonio Muñoz, ha lamentado la pérdida a través de la misma red social.