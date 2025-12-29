Encuentran el cadáver de un hombre a las puertas de un hospital de Sevilla: el cuerpo no presenta signos de violencia

Un hombre ha aparecido muerto la mañana de este lunes 29 de diciembre a las puertas del Hospital de Valme, en Sevilla capital.

Según ha confirmado la Policía Nacional a este medio, el fallecido no presentaba signos de violencia y se sigue a la espera del informe pericial que revele cuáles han sido las causas de la muerte.

El cuerpo del hombre habría aparecido durante primera hora de este lunes en la puerta principal del citado centro médico. Por ahora tampoco ha trascendido la identidad del varón ni de las personas que lo dejaron en el lugar de los hechos.

Aunque cuando se halló el cuerpo los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento, todavía queda por confirmar si seguía con vida cuando lo trasladaron hasta el hospital.

Se trata de la segunda vez que aparece el cuerpo de una persona a las puertas de este centro. El primer hallazgo se produjo el pasado 29 de septiembre de 2023.

En el mismo lugar se encontró el cadáver de un hombre que había recibido una puñalada mortal en el aparcamiento del Hospital del Valme. Este había sido previamente raptado por sus asesinos.