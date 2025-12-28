Los Ximenez, la familia ejemplar de tres generaciones que da luz a 50 países: "Un árbol puede costar un millón"

En 1945, en plena posguerra española, Francisco Ximenez trajo un ápice de luz entre tanta oscuridad. Literalmente. En una calle del municipio cordobés de Puente Genil se encendió lo que sería la antesala de la Navidad tal y como se conoce hoy en día.

El fundador de la empresa Ximenez Group colocó una estrella de madera con bombillas en su comercio, un gesto que no tardó en acaparar la atención de todos los vecinos.

La expectación fue tal que al año siguiente no sólo se plantó la decoración en la fachada de la tienda, sino que se alumbró toda la calle y, unos años después, en todo el pueblo.

Desde ese momento han pasado ya 80 años y tres generaciones, la última la encabezada por Mariano Ximenez.

A pesar de que es la ornamentación navideña lo más conocido de la empresa, el ahora CEO explica a EL ESPAÑOL de Sevilla que en realidad las raíces están en una pequeña tienda en la que se vendía cableado y electrodomésticos de la época.

La habilidad del fundador del grupo con la electricidad hizo que Puente Genil se convirtiera en "el primer municipio de Andalucía en tener luz eléctrica y el segundo en España, únicamente superado por Girona".

Más de 1.000 trabajadores

Tras ocho décadas rodeados de cables y bombillas, la familia Ximénez puede decir que da empleo a 1.000 trabajadores -700 de ellos fijos- y que alrededor de 50 países han sido decorados con algunas de sus bombillas.

La primera generación de la empresa Ximenez posa con un furgoneta de la época. Cedida

De norte a sur y de este a oeste. La marca andaluza se ha encargado de alumbrar rincones de Estados Unidos, Emiratos Árabes o Nueva Zelanda. Todo ello en unos 20 años, tiempo que ha pasado desde que tomase las riendas de la empresa Mariano Ximenez.

Fue en una feria internacional cuando la entidad cordobesa empezó a exportar sus creaciones. En concreto, la primera ciudad extranjera que iluminaron fue Oslo -que sigue estando en su lista de clientes-. Desde entonces, no han dejado de 'colocar chinchetas' en el mapa.

Algunas de las ciudades en las que la Navidad ha corrido a cargo de la empresa cordobesa han sido Denver, en la que han plantado el árbol digital más grande del mundo, o Chicago, urbe que cuenta con un monumental parque de luz.

El alumbrado de Vigo

En esta amalgama de ciudades, las españolas no son una excepción. Y es que si hay que decir un rincón del territorio cuya seña de identidad sean las fiestas actuales, a todo el mundo le viene la misma palabra: Vigo.

El primer edil gallego, Abel Caballero, es el responsable de que a la ciudad se la conozca por encender millones de bombillas antes que nadie. Y en esto los Ximenez tienen algo que ver.

Según relata el CEO, cuando Caballero pensó en el proyecto pronto asomó por su cabeza la empresa cordobesa. Desde entonces Ximenez Group es el encargo de suministrar las luces.

Sevilla también ha sido el escenario de algunas de sus creaciones. Muchos recordarán los ángeles gigantes que invadieron la plaza de San Francisco y que se iluminaban al ritmo de un villancico hace ya unos años.

Imagen de un camión con el que se homenajeó a Francisco Ximenez. Cedida. Sevilla

Pues bien, tanto estas estructuras como las coronas de los tres Reyes Magos que se colocaron en el mismo sitio o las bolas de Navidad de tamaño XXL se han creado en las fábricas de la entidad.

Diferencias en clientes y precios

En cuanto a la diferencia entre el cliente extranjero y el nacional, Ximénez lo tiene claro. El de afuera no escatima en el alumbrado público.

"En España aún se piensa en gasto y no en inversión. No se tiene en cuenta la cantidad de gente que atrae la decoración y los beneficios que esto genera".

Ejemplo de ello son los lugares de Oriente Medio que apuestan por iluminar los enclaves más emblemáticos en plena Navidad aún sin celebrarla.

La razón de esto es que "saben que muchos europeos y americanos los visitan en estas épocas, lo utilizan como un incentivo".

Pero, ¿cuánto cuesta darle la bienvenida a las últimas fiestas del año de la mano de la empresa andaluza?

Los precios varían dependiendo de muchos factores, no obstante, el CEO relata que un árbol "puede costar entre 25.000 y un millón de euros", puesto que se habla en términos exponenciales. Es decir, la estructura aumenta de altura pero también de anchura.

A lo largo de estas ocho décadas han pasado modas de todos los tipos y a las que se han tenido que ir adaptando.

No obstante, Mariano afirma que "ahora la tendencia es una Navidad cálida", una idea que, según defiende, salió de sus fábricas.

Los elementos religiosos, de vuelta a Sevilla

Este año en Sevilla se han vuelto a ver motivos religiosos en la iluminación de la ciudad. Tanto en las luces que cuelgan en las calles como en el monumental Belén que decora la entrada del Palacio San Telmo, unos elementos que hacía años que no tenían protagonismo.

Imagen de trabajadoras. Cedida. Sevilla

Al hilo de esto, Ximenez señala que "cada alcalde y municipio elige cómo quiere que sea la Navidad en su ciudad" y pone de ejemplo la capital española, mucho "más contemporánea debido a que se colabora con arquitectos de moda".

Ocho décadas después de que una estrella de madera iluminara una pequeña calle de Puente Genil, la luz sigue siendo el hilo conductor de una saga familiar que ha sabido transformar un gesto humilde en un fenómeno global.

Desde Andalucía al resto del mundo, Ximenez Group no sólo enciende bombillas, sino ciudades enteras.