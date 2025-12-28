Sevilla despega hacia el futuro con 20 millones para liderar la revolución de los drones

La Junta de Andalucía invertirá cinco millones de euros en 2026 para impulsar el Centro de Innovación de Vehículos Aéreos No Tripulados y Movilidad Aérea Urbana (CUAM) de Sevilla, una apuesta conjunta con la Universidad de Sevilla para situar a la ciudad en la vanguardia de la tecnología de drones y la movilidad aérea del futuro.

Esta nueva aportación procede del Programa Feder Andalucía 2021-2027 y eleva a 20 millones de euros la inversión total destinada desde 2023 a la creación de este gran polo de innovación.

Su objetivo es que Andalucía siga liderando la investigación en drones para usos civiles y en soluciones de movilidad aérea inteligente y segura.

El CUAM, ubicado entre Aerópolis y Tablada, contará con laboratorios punteros —propulsión eléctrica, estructuras sensorizadas, nano-recubrimientos o sistemas de vuelo limpios— además de una sede para operaciones de vuelo y formación.

Parte de sus instalaciones ya se están habilitando tras la compra de una nave en Aerópolis y la adquisición de equipos especializados.

Esta infraestructura quiere convertirse en un motor de transferencia de conocimiento y tecnología hacia las empresas, especialmente pymes, reforzando y diversificando la potente industria aeronáutica andaluza hacia productos de mayor valor añadido.

Andalucía es ya la segunda comunidad española en el sector de drones, con más de 550 operadores registrados y un crecimiento que se prevé exponencial en las próximas décadas.

La Junta subraya que la comunidad cuenta con talento, industria e instituciones volcadas en seguir liderando este sector estratégico.

Estrategia aeroespacial

Además, esta inversión forma parte de una estrategia aeroespacial regional que supera los 72 millones de euros, con iniciativas como SpaceInnova Andalucía, el impulso a la aviación limpia o el centro de experimentación CEUS en Huelva.

El CUAM se sumará a espacios clave como Catec en La Rinconada, ATLAS en Jaén o la nueva Agencia Espacial Española con sede en Sevilla, consolidando a Sevilla como capital aeroespacial del país.