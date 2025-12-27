La Policía Local interviene más de 10.600 petardos vendidos a menores en bazares cercanos a colegios de Sevilla

Los Agentes Tutores de la Policía Local de Sevilla han intervenido 10.628 artículos pirotécnicos en una serie de inspecciones desarrolladas en diversos bazares de la ciudad durante el periodo navideño.

La actuación policial se ha centrado especialmente en los entornos de centros educativos, donde se ha detectado la venta de petardos a menores de edad, incluso a niños de menos de 12 años, algo prohibido expresamente por la normativa vigente.

Según el Ayuntamiento de Sevilla, estas actuaciones forman parte del dispositivo especial de seguridad desplegado durante las fiestas, que complementa el plan preventivo desarrollado previamente con la comunidad educativa.

Como parte de este trabajo, agentes especializados han impartido charlas en centros escolares a más de 1.300 alumnos, con mensajes enfocados a prevenir el consumo de alcohol y drogas, reforzar la seguridad en espacios de ocio y alertar del peligro asociado a un mal uso del material pirotécnico.

La intervención ha permitido incautar más de 7.000 artículos de las categorías F1, F2 y F3, cuya venta está regulada en función de la edad.

Así, el F1 implica muy baja peligrosidad, solo para mayores de 12 años; F2, baja peligrosidad, para mayores de 16 años y F3, peligrosidad media, exclusivamente para mayores de 18 años.

Los agentes comprobaron que numerosos menores salían de estos establecimientos con productos pirotécnicos sin la compañía de un adulto y sin que se les solicitase ninguna identificación.

Además, el material intervenido no se encontraba almacenado en condiciones de seguridad adecuadas, un requisito obligatorio para poder comercializar este tipo de productos.

Vapers

El operativo también ha puesto el foco en otro de los riesgos emergentes que afectan a los menores: los vapers.

Durante las inspecciones se han interpuesto dos denuncias por exposición y venta sin restricciones de dispositivos para la liberación de nicotina, accesibles a menores, con la correspondiente incautación de 55 cigarrillos electrónicos de sabores.

Una estrategia preventiva

El Ayuntamiento subraya que el control policial en la calle viene precedido de un trabajo didáctico dentro de los colegios.

A lo largo de las semanas previas a la Navidad, los Agentes Tutores se han dedicado a ofrecer talleres adaptados por edades, dirigidos a escolares de entre 11 y 17 años.

En ellos, se ha puesto especial énfasis en advertir de los peligros de la manipulación irresponsable de petardos, el consumo precoz de bebidas alcohólicas, el uso generalizado de bebidas energéticas entre adolescentes, cuyo abuso se considera "una tendencia preocupante", y la normalización de cigarrillos electrónicos y cachimbas.

En el caso de los más pequeños, las charlas también han incluido recomendaciones básicas de actuación en caso de pérdida durante las fiestas o aglomeraciones.

Un programa con treinta agentes

El Programa Agente-Tutor, que opera en Sevilla desde noviembre de 2023, cuenta actualmente con una treintena de policías locales con formación específica para trabajar con menores y con los centros educativos.

Sus funciones se centran en prevenir y detectar conductas antisociales, mediar en conflictos y garantizar un entorno escolar seguro.

El objetivo principal, recuerda el Consistorio, es "conseguir una convivencia juvenil pacífica, donde los jóvenes puedan vivir y relacionarse de manera armoniosa, respetuosa y libre de violencia".

Para ello, este plan se basa en una intervención multidisciplinar y coordinada entre distintas áreas municipales, combinando la prevención, la información y la mediación social.

Desde el Ayuntamiento se defiende que este enfoque integral ayuda a reducir los riesgos asociados al ocio de los menores, fomentando una diversión más segura, más sana y más cívica, especialmente en periodos como la Navidad, cuando aumentan las actividades de convivencia y celebraciones en las calles de la ciudad.