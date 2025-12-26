Sevilla dedica un centro deportivo a la futbolista Olga Carmona, jugadora de la selección española

La futbolista sevillana Olga Carmona contará con un centro deportivo en su honor en la ciudad. El alcalde hispalense, José Luis Sanz, ha presidido el acto celebrado la mañana de este viernes en el que se ha denominado al polideportivo del barrio de Sevilla Este como la jugadora.

Se trata de un gesto con el que la ciudad pretende reconocer la trayectoria deportiva y personal de Carmona, quien fue campeona del mundo con la selección española y Medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla en 2024.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado que "hoy Sevilla rinde homenaje a una de sus hijas más queridas, una sevillana que nos ha emocionado a todo un país y que representa como pocas los valores más nobles del deporte y de esta ciudad". Además, ha destacado que se trata de acto para que "para que las generaciones futuras sepan quién fue Olga Carmona".

"Estamos en el barrio que vio crecer a esta gran deportista para reconocer a Olga Carmona, mujer que hizo historia marcando el gol que proclamó campeona del mundo a la selección española femenina de fútbol, y que además fue elegida mejor jugadora de aquel partido", ha destacado.

Asimismo, ha recordado que se trata de "un logro que compartió con otra sevillana, Irene Guerrero, a quien también trasladamos nuestro orgullo y reconocimiento y que ya denomina su Centro Deportivo en las Almenas".

El alcalde ha subrayado el profundo vínculo de Olga Carmona con Sevilla Este, el barrio donde creció tanto como persona como futbolista.

"En Ciudad Verde, en sus bares, en sus comercios y en cada rincón del barrio, todavía se habla con admiración de lo que has conseguido. Sevilla es la ciudad que te vio nacer y hoy presume de ti ante el mundo".

José Luis Sanz ha recordado al padre de Olga Carmona, fallecido tras aquella final mundialista: "Seguro que Tomás estaría tan orgulloso de ti como lo estamos todos los sevillanos".

La trayectoria deportiva de la futbolista, resaltada por el primer edil, comenzó en equipos masculinos del barrio en el que se crió. Posteriormente comenzó su formación en la cantera del Sevilla FC y se consolidó en la élite del fútbol internacional como jugadora del Real Madrid CF.

Sanz ha destacado que este centro deportivo llevará el nombre de la jugadora "para que las generaciones futuras sepan quién fue Olga Carmona y lo que consiguió. Porque tu ejemplo inspira, tu historia deja huella y tu nombre ya forma parte de la historia de Sevilla".