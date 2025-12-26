La Fiscalía tumba la denuncia de 16 promotores contra la concesión de la Plaza de España de Sevilla al festival Icónica

Imagen del público en uno de los conciertos del Icónica Fest en Plaza de España EP Sevilla

Carpetazo a la denuncia ante la Fiscalía de Sevilla contra el Ayuntamiento de la capital y Green Cow, la empresa creadora que está detrás de Icónica Santalucía Sevilla Fest, por la concesión de la plaza de España para su celebración.

El Ministerio Fiscal no aprecia indicios de delito en las autorizaciones concedidas por el Ayuntamiento y Contursa, las cuales se ajustaron a la ordenanza vigente para eventos efímeros.

Los hechos denunciados que cuestionaban la legalidad del evento y su impacto en la competencia. En concreto, la denuncia atribuía a los responsables municipales presuntos delitos de prevaricación, malversación y trato de favor, entre otros.

Para ello, alegaban que la cesión de la Plaza de España para el festival Icónica Santalucía Sevilla Fest se había realizado sin concurrencia pública durante los últimos cinco años y que se había prorrogado irregularmente hasta 2031.

Sin embargo, el decreto de archivo concluye que no se ha producido una "resolución arbitraria"

ni "omisión de trámites esenciales", elementos necesarios para el delito de prevaricación.

Conforme a la documentación obtenida, las autorizaciones para el uso del dominio público se tramitaron conforme a la Ordenanza reguladora de la ocupación de los espacios públicos del conjunto histórico de Sevilla para actividades y eventos efímeros.

Según detalla el Ministerio Fiscal, la sociedad municipal Contursa se limitó a prestar apoyo y tramitar la reserva de espacios en virtud de convenios de colaboración, pero fue la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente (GUMA) la que otorgó las licencias de ocupación y actividad tras los informes técnicos favorables y el pago de las tasas correspondientes.

Respecto a la supuesta adjudicación "a dedo" para los próximos años, hasta 2031, la Fiscalía aclara que los acuerdos firmados garantizan la voluntad municipal de organizar el evento, pero "sin que se haya atribuido a esa entidad ningún derecho preferencial o reserva específica". De hecho, a fecha de hoy, no existe resolución administrativa que autorice el evento para 2026.

El decreto subraya que no existió una concurrencia de solicitudes válida en los ejercicios anteriores porque la empresa denunciante presentó peticiones en 2022 y 2023 con "documentación

incompleta e incorrecta".

Específicamente, no aportaron el proyecto cultural ni proyecto técnico apto para su dictamen, requisitos exigibles según el artículo 6 de la Ordenanza reguladora.

Esta misma carencia de proyecto técnico se mantiene en su solicitud para la edición de 2026, ha informado la propia empresa Green Cow en un comunicado.

Finalmente, la Fiscalía recuerda que la normativa de cualquier área social debe evolucionar y adaptarse a los cambios de la realidad que regula, reconociendo las nuevas dinámicas sociales para asegurar su eficacia y aceptación.

En este sentido consta que el Ayuntamiento, ante el creciente interés por el uso de la Plaza de España, ha iniciado los trámites para elaborar una nueva ordenanza específica que regule los usos, calendarios y procedimientos de autorización en el citado espacio. Este expediente que ya se encuentra en fase de consulta pública.

Contra este decreto de archivo, los denunciantes pueden interponer un recurso ante el juzgado de instrucción correspondiente.

En cualquier caso, la empresa organizadora ya ha anunciado gran parte de su cartel para este año. Entre las actuaciones, destacan la de Maroon 5 o Lenny Kravitz, entre otros.