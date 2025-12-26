Cae en un pueblo de Sevilla una organización que vendía la heroína en pastillas, algo "nunca visto en la provincia"

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado en la Campiña Ecijana la organización criminal más activa dedicada al tráfico de drogas y tabaco de contrabando.

Los agentes han intervenido 2.145 gramos de cocaína y 67 gramos de heroína en forma de pastillas. Según han explicado los cuerpos en una nota de prensa, esto último "no se había visto nunca en la provincia de Sevilla" y se hace para "hacer más atractivo su consumo".

La operación se ha desarrollado en la localidad sevillana de La Luisiana y ha concluido con siete personas detenidas. La misma se enmarca en la operación Itálica 162 ANALUISA-VISITAIL y ha permitido desmantelar el principal punto de venta y almacenamiento de la organización.

Los investigadores han incautado, además, hachís, marihuana, tabaco de contrabando y sustancias medicamentosas cuya venta está prohibida en la Unión Europea.

La investigación comenzó en el mes de septiembre tras un aviso que alertaba de un punto de venta muy activo de sustancias estupefacientes en la Campiña Ecijana.

Operación conjunta

La Guardia Civil y la Policía Nacional crearon entonces un equipo conjunto de trabajo. Los agentes identificaron el lugar de venta y a la persona encargada de la custodia y distribución del material ilícito.

Los investigadores mantuvieron un dispositivo de vigilancia discreta y permanente sobre el punto de venta. Las medidas de seguridad de la organización y la complejidad de la zona no impidieron la identificación de todos los integrantes, su forma de actuar y los puntos usados como bases logísticas.

Con las pruebas reunidas, la autoridad judicial autorizó la entrada y registro en varios domicilios de La Luisiana. Los agentes desmantelaron el principal punto de almacenamiento y venta, así como dos cultivos indoor de marihuana.

Droga incautada

En total, se intervino 2.890 gramos de hachís, 36,30 gramos de marihuana, 295 gramos de cogollos y 495 plantas de marihuana en avanzado estado de floración. También incautaron 1.073 cajetillas de tabaco de contrabando y 75 dosis de viagra.

La operación ha supuesto la primera detención en la provincia de Sevilla de heroína con forma y apariencia de pastillas. Los agentes detectaron este formato como una estrategia para facilitar su consumo y distribución.

La actuación ha concluido con siete personas detenidas y una investigada por delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. La Guardia Civil y la Policía Nacional dan por desarticulado uno de los puntos de venta de droga más activos de la comarca ecijana.