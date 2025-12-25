Jesús, el bebé encontrado en un portal de Madre de Dios en Sevilla, pasa su primera Navidad con su familia de adopción

El portal donde encontraron al bebé que hoy ya tiene familia. EP Sevilla

Jesús, el bebé que abandonaron en un portal del barrio Madre de Dios de Sevilla a pocos días de Nochebuena, ya tiene familia de adopción. Así lo confirman fuentes de la Consejería de Igualdad, que se hizo cargo del menor.

El niño, al que en un primer momento llamaron Jesús pero que hoy puede tener ya el nombre que hayan decidido sus padres, estaba en un portal de Madre de Dios, un barrio cercano a Los Pajaritos, en la mañana del 16 de diciembre.

Allí lo habría abandonado su madre al muy poco tiempo de dar a luz, puesto que tenía aún restos del cordón umbilical, según explicaron fuentes cercanas al caso.

El niño recibió en un primer momento el nombre de Jesús. Una suerte de cuento de Navidad moderno. Sin embargo, Jesús es temporal, no el nombre oficial del bebé, y su nueva familia podrá cambiarlo.

En las primeras horas, el bebé pasó a estar ingresado en el hospital sevillano Virgen del Rocío. Cuando se comprobó que su estado de salud era bueno, pasó a estar con una familia de acogida con fines de adopción.

Familia definitiva

Es justo esa familia los que se harán cargo de forma definitiva de Jesús, confirman fuentes de la Consejería de Igualdad.

Al niño lo encontró una vecina. Al verlo en el portal se hizo cargo y, según contó luego a las autoridades, acudió a la farmacia más cercana para comprar comida y alimentar al niño.

Cuando llegaron los agentes de la Policía Nacional, así como los trabajadores de la Junta de Andalucía declararon el desamparo del bebé y procedieron a asignarlo a una familia de acogida con fines de adopción.

Finalmente, el cuento de Navidad moderno de Jesús se cierra con un final feliz. El niño encontró a su familia y pasó con ellos sus primeras Pascuas.