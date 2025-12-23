Sevilla, ante un invierno "más seco de lo habitual" tras su tercer otoño más caluroso: "La atmósfera ya no es la de antes"

Sevilla se prepara para un invierno "más seco de lo habitual", según ha explicado el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino.

La ciudad afronta así la temporada de frío y lluvias por excelencia después de haber pasado el "tercer otoño más caluroso" desde que hay registros. "Esta atmósfera ya no es la misma de antes", ha resaltado tajante el meteorólogo.

Menos de 48 horas después de que arrancase la estación más fría de todas, los hispalenses no se van a ver obligados a coger el paraguas. O al menos por ahora.

Aunque del Pino subrayó en reiteradas ocasiones durante la convocatoria que aún era pronto para decir por qué clima se va a caracterizar el invierno, sí auguró que no sería una temporada en la que imperaran las precipitaciones.

Ello, a pesar de que este martes el cielo sevillano haya amanecido completamente encapotado y los vecinos de la Giralda hayan tenido que ataviarse con el paraguas.

En cuanto a las temperaturas, tal y como lleva siendo años anteriores, las mínimas serán más altas de lo que acostumbraban los termómetros.

El cambio climático como responsable

Sevilla acaba de dejar atrás el "tercer otoño más caluroso" de su historia y que hubiese sido uno de los más secos si no hubiese sido por las dos borrascas que empaparon -una de ellas incluso inundó- a la ciudad en noviembre.

"Las temperaturas van a seguir subiendo", destacó tajante Juan de Dios del Pino, debido "al cambio climático". Por este motivo, se espera que el invierno no se caracterice por un frío estremecedor, sino por temperaturas bastante más llevaderas.

A pesar de que el delegado de la Aemet no quiso precipitarse y señalar cómo se van a presentar los próximos meses, lo que sí relató fue cómo iban a ser las celebraciones navideñas que, pasado el gran día de la Lotería de Navidad, están a punto de empezar.

El próximo miércoles es uno de los días más esperados de los españoles. No solo porque por la noche tiene lugar la tradicional cena de Nochebuena, sino porque muchos aprovechan el día para disfrutar con amigos y familiares también durante la tarde. Y, si se puede, en un terraza.

La Navidad se salva

Pues bien, por ahora parece ser que esto se va a dar. El delegado de la agencia en la comunidad andaluza vaticinó que la jornada del 24 de diciembre sería seca en su mayoría, pero que el día podría arrancar con algún que otro chubasco.

La Navidad en Sevilla tiene mejor pronóstico aún. Si el 24 iba a estar escaso de lluvias, para el 25 directamente se espera ausencia plena de las mismas.

En ambas fechas los termómetros marcarán temperaturas de entre tres y 15 grados, siendo el jueves el que congregue las temperaturas más bajas pero también más altas.

De cara a las próximas citas marcadas en rojo en el calendario español -Nochevieja, Año Nuevo, el día de la Cabalgata y el de los Reyes Magos-, la Aemet aclara que "aún es pronto" para decir a ciencia cierta cuál será el tiempo.

Sin embargo, por ahora no parece que vayan a ser jornadas que la lluvia vaya a empañar.

Si echamos la vista atrás, Sevilla ha pasado por uno de los otoños más calurosos de su historia, una tendencia que seguirá al alza. En concreto, el meteorólogo ha avisado de que, cada diez años, las temperaturas medias subirán unos 0,2 grados.

En este otoño, la temperatura ha estado 1,4 grados por encima de la habitual, marcando los 18,7. Esta tendencia no es algo nuevo. Si atendemos a los datos registrados por la agencia desde el 2013, todos han marcado temperaturas superiores a la media.

"Siempre lo digo: esta atmósfera ya no es la de antes, esto ha cambiado", ha resaltado Del Pino.