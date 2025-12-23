Sanz ata los Presupuestos tras pactar con Vox y sin cuestión de confianza que le garantiza llegar a las elecciones sin sobresaltos

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha aprobado los Presupuestos de 2026 para la ciudad. Las cuentas salen adelante con el apoyo del grupo municipal de Vox y le garantizan llegar a las elecciones municipales que se celebrarán en 2027 sin sobresaltos.

El primer edil hispalense ha firmado el acuerdo la mañana de este martes, antes del Pleno municipal, con la portavoz de la formación de Abascal en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez.

Sanz ha asegurado que "hoy gana Sevilla, sus barrios y los habitantes de la ciudad". El del próximo año se trata de un "presupuesto récord" y con el que el alcalde pretende "dar continuidad" a sus políticas. La cifra alcanza esta vez los 1.380 millones de euros.

Las cuentas de este año salen adelante sin la necesidad de una cuestión de confianza. No obstante, el 'sí' de los de Abascal ha tenido una serie de condiciones.

Los puntos del acuerdo

Dos de las más llamativas han sido limitar el padrón a los inmigrantes en situación irregular y la eliminación de la zona de bajas emisiones de la Cartuja, que, según Peláez "ha perjudicado a los que más necesitados".

La portavoz de Vox ha asegurado que esta última medida se pretende "terminar con la imposición automática de las multas y las restricciones permanentes al tráfico".

En cuanto al límite en el empadronamiento, el documento firmado por las dos fuerzas políticas señala el refuerzo del "protocolo de comprobación de residencia de las solicitudes en un plazo máximo de 15 días, incidiendo en aquellos casos de domicilio dudoso mediante instrumentos de inspección".

El acuerdo firmado por el PP y Vox también incluye el aumento del programa de inversión en rehabilitación de viales en parques empresariales de la ciudad, el incremento de la inversión en mercados de abastos -160.000 euros- durante el primer semestre del año y un plan de rehabilitación viaria.

Destaca además la intención es rebajar el límite actual, fijado en un diez por ciento, que establece el máximo de viviendas de uso turístico (VUT) respecto al total de viviendas en cada barrio. Otro de los puntos del acuerdo es "la lucha" contra la venta ambulante ilegal.

En este sentido, se "incorporará una función específica de lucha contra la venta ambulante ilegal dentro de la Unidad de Intervención Inmediata de la Policía Local".

Tanto Sanz como Peláez han agradecido "el talante negociador y dialogante". Además, el primer edil ha lamentado la "actitud de PSOE y Con Podemos-IU". El alcalde ha señalado que el acuerdo "se centra en la gestión y se aleja de lo ideológico".