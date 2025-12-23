Más de 1.200 personas compiten por un puesto de conductor de autobús en Sevilla y con un sueldo de 40.000€

Un total de 1.220 personas se han presentado este domingo 21 de diciembre a las pruebas para acceder a una de las 350 plazas de bolsa de empleo de conductor de Tussam en Sevilla.

El Ayuntamiento ha informado de que los exámenes se han celebrado en el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES).

Esta convocatoria supone una cifra histórica, ya que el año pasado la empresa municipal ofertó 250 plazas y este año ha ampliado hasta las 350.

Según los últimos datos del registro retributivo, equivalente al año 2023, un conductor perceptor de Tussam percibe un sueldo de 40.670 euros.

El Ayuntamiento de Sevilla ha explicado que los aspirantes representan el 71% de las 1.716 solicitudes registradas durante el plazo de inscripción.

El 25% son mujeres

Del total de los inscritos, el 75% son hombres y el 25% mujeres. La edad media se sitúa en los 40 años. El 38% tiene entre 40 y 49 años y el 33% se encuentra entre los 30 y 39 años.

El proceso de selección se desarrolla mediante un concurso-oposición. Durante la jornada, Tussam realiza tres pruebas: un examen teórico basado en el manual de explotación de la empresa, sus protocolos y su forma de trabajo. Los candidatos realizan también un examen psicotécnico y una prueba de adecuación al puesto de trabajo.

Requisitos

Entre los requisitos figuran la posesión de los carnés de conducir D y E, el carné K, el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) y el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente.

El Consistorio recuerda que el 10% de las plazas se reserva para personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

Estas personas deben acreditar compatibilidad funcional para ejercer como conductor-perceptor, sin adaptación del puesto. La convocatoria también prioriza al género menos representado en igualdad de condiciones para avanzar hacia una plantilla equilibrada.

Adquirir una plaza de la bolsa no garantiza la contratación inmediata. La empresa realizará las contrataciones según sus necesidades.

Actualmente hay 50 personas que obtuvieron plaza el año pasado y aún no trabajan. Sin embargo, estos tendrán preferencia. Desde Tussam prevén incorporar a un número de conductores durante las fiestas primaverales.