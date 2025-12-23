Al menos 20 heridos al chocar un autobús en Sevilla con un camión: el conductor invadió el carril contrario

Un accidente de tráfico en el barrio de Nervión, en Sevilla, ha provocado que 20 personas resulten heridas tras la colisión entre un autobús de Tussam, la empresa municipal de transportes, y un camión de reparto.

El autobús, confirman fuentes municipales, chocó además con varios vehículos que estaban en la zona en el momento del siniestro.

El choque se produjo cuando un autobús urbano de Tussam ha invadido el carril contrario debido a un posible desvanecimiento del conductor, lo que ha causado el impacto contra los vehículos que circulaban de frente antes de desviarse y chocar contra los comercios locales.

Los heridos son de carácter leve y el siniestro se ha producido en la avenida José María Moreno Galván, cerca de la avenida Luis Montoto, en el citado barrio de Sevilla.

