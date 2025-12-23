La "fiesta de los viernes en Ibiza" llega a Sevilla de la mano de Marco Carola en Icónica Fest: cuándo salen las entradas

Marco Carola actuará el 6 de junio en la plaza de España de Sevilla en el festival Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026. El evento incorpora así al Dj y productor italiano a su cartel para la próxima edición.

Carola, con cien mil oyentes mensuales en Spotify, ofrecerá un concierto de música electrónica en este enclave turístico de la ciudad como una de las primeras citas del festival.

La cita suma esta actuación a una programación que ya reúne a artistas nacionales e internacionales durante los meses de junio y julio. Las entradas saldrán a la venta el próximo sábado 2 de enero a las 12:00 horas.

El Icónica Santalucía Sevilla Fest destaca en un comunicado la trayectoria de Marco Carola como uno de los referentes de la música electrónica a nivel internacional. El artista nació en Nápoles en 1975 y figura como uno de los pioneros del techo italiano.

Según la organización, Marco Carola lidera y crea la marca Music On, una de las más reconocidas del circuito electrónico internacional.

Este proyecto se ha consolidado como una referencia del género y, según el evento, se ha convertido en la "fiesta reina de los viernes en Ibiza".

La presencia de Marco Carola amplía así la variedad de estilos musicales del festival, que combina pop, rock, flamenco y electrónica.

Artistas confirmados

El Icónica Santalucía Sevilla Fest mantiene de esta forma su apuesta por una programación diversa en un espacio emblemático de la ciudad.

El Dj italiano se suma a una larga lista de artistas ya confirmados para la edición de 2026. El cartel incluye a Aitana, que actuará los días 4 y 5 de junio, y a Viva Suecia, que ofrecerá un concierto el 7 de junio. También figuran Lola Índigo y Pablo Alborán, el 11 y 12 de junio, respectivamente.

El festival incluye, además, a Los Delinqüentes el 14 de junio, Kany García el 17 y Raphael el 18. Califato 3/4 y La Plazuela actuarán el 21 de junio, mientras que Isabel Pantoja e Il Divo lo harán el 27. Dani Fernández lo hará el 28 de junio.

La programación continúa con Robbie Williams el 30 de junio y con Lenny Kravitz el 1 de julio. Hombres G, Antonio Orozco, Marilyn Manson, Moby, Maroon 5, Jamiroquai, The Prodigy y Sting completan el cartel, de momento, hasta el 18 de julio.