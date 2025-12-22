Sevilla, la tercera ciudad de España en la que más ha caído 'el Gordo' de la Lotería de Navidad: hasta en 19 ocasiones

La ciudad de Sevilla ha resultado premiada hasta en 19 ocasiones con el premio 'Gordo' de la Lotería de Navidad. Esta situación la convierte en la tercera ciudad de España más premiada con el mencionado galardón.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025, celebrado este lunes 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más que en la edición anterior, cuando el reparto alcanzó los 2.702 millones.

Este incremento se debe al aumento de la emisión, que este año alcanza los 198 millones de décimos, correspondientes a 198 series de 100.000 números cada una, cinco más que en 2024.

En conjunto, la emisión total asciende a 3.960 millones de euros, de los que el 70 por ciento se destina a premios.

El primer premio, el popular 'Gordo' de Navidad, está dotado con 4 millones de euros por serie, mientras que el segundo premio reparte 1.250.000 euros por serie y el tercero, 500.000 euros. A ellos se suman dos cuartos premios de 200.000 euros por serie y ocho quintos premios de 60.000 euros por serie.

En el ámbito andaluz, Sevilla se consolida como la tercera ciudad de España con más 'Gordos' de la historia del sorteo, con un total de 19.

Cádiz ocupa la séptima posición, con 13 primeros premios; Málaga es octava, con 12, y Granada novena, con 11.

Cómo cobrarlo

El cobro de los premios podrá realizarse desde la misma tarde del 22 de diciembre, una vez concluyan las verificaciones oficiales, y hasta el 23 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro caduca a los tres meses desde el día siguiente al sorteo.

Los premios inferiores a 2.000 euros podrán cobrarse en cualquiera de los 10.869 puntos de venta de Loterías, en efectivo o mediante Bizum.

Los premios iguales o superiores a esa cantidad deberán cobrarse en las entidades financieras autorizadas, BBVA y CaixaBank.

En el caso de los décimos adquiridos a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, los premios se abonarán directamente en la cuenta de juego o mediante transferencia bancaria, según el importe y los límites establecidos.