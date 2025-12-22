Rosario, la lotera novata que acaba de dar un quinto premio en Sevilla: "Estoy muy nerviosa, tenemos esto lleno de gente"

Rosario lleva menos de un mes a cargo de la administración de loterías Nuestra Señora del Carmen, de la calle Ingeniero de la Cierva y ya ha dado un premio de la Lotería de Navidad. Se trata del penúltimo quinto premio que ha salido la mañana de este lunes 22 de diciembre, el 41716.

"Ahora mismo estoy muy nerviosa, tengo la administración llena de gente y no sabemos dónde hay que ponerlo", ha contado la sevillana notablemente emocionada a EL ESPAÑOL de Sevilla.

Minutos después de saber que era una de las loteras españolas que ha repartido suerte, Rosario busca qué cantidad exacta de dinero ha tenido el placer de dar.

Según relata a este periódico, todos los décimos vendidos -diez series- pertenecen a la parroquia del barrio, abonados fijos de la administración.

"Nos acaban de llamar para contárnoslo, estamos buscando cuánto dinero hemos dado", añade. La administración de loterías que regenta está en pleno barrio de Rochelambert, uno de los barrios más humildes de la capital hispalense.

Alejado del centro de la ciudad, todo parece apuntar que los afortunados serán vecinos de la citada zona sevillana que tendrán una ayuda extra para disfrutar de estas navidades.

La mañana de este lunes es algo más especial que el resto de jornadas. A las 9:00 horas, miles de españoles estaban frente a la televisión o con la oreja puesta en la radio. ¿La razón? arrancaba la tan ansiada Lotería de Navidad.

El segundo premio ha sido el más madrugador. Algo más de 20 minutos después del comienzo, salía el 70048. A este le seguían algún que otro quinto y, el más demandado de todos.

El Gordo de la lotería se descubrió en torno a las 11:00 horas, momento en el que el 79432 acaparó todo el protagonismo del Teatro Real y del resto del territorio. Aunque solo los vecinos de León y Madrid han sido los agraciados con el número, vendido únicamente en una de las administraciones de la primera ubicación.