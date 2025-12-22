Regla, la lotera de Triana, reparte 60.000 en Sevilla: "Es el tercer año consecutivo que damos un quinto premio"

A pocos minutos de las once de la mañana, la suerte hacía una parada en Triana. La noticia corría de boca en boca por el barrio sevillano: una administración de loterías había repartido 60.000 euros.

El número 17 de la calle San Jacinto volvía a hacerlo. Por tercer año consecutivo, esta administración repartía un quinto premio del Sorteo de la Lotería de Navidad.

Al otro lado del teléfono, su propietaria, Regla, atendía con calma la llamada de EL ESPAÑOL de Sevilla, todavía asimilando lo ocurrido. "Me acabo de enterar de que hemos dado el premio", confesaba.

La administración ha vendido un billete compuesto por diez décimos, aunque el misterio sigue intacto. "No es un número abonado", explica Regla, por lo que desconoce quién ha sido el agraciado.

Mientras tanto, el teléfono no deja de sonar. "Pero no son los ganadores", aclara entre risas, "solo los medios de comunicación".

A la espera de que aparezca el afortunado o afortunada, Regla sí tenía algo claro desde el primer momento: el premio, aunque aún sin rostro, merecía celebrarse. Y en Triana, la suerte —cuando llega— no se deja pasar sin brindis.

Cómo cobrarlo

El cobro de los premios podrá realizarse desde la misma tarde del 22 de diciembre, una vez concluyan las verificaciones oficiales, y hasta el 23 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro caduca a los tres meses desde el día siguiente al sorteo.

Los premios inferiores a 2.000 euros podrán cobrarse en cualquiera de los 10.869 puntos de venta de Loterías, en efectivo o mediante Bizum.

Los premios iguales o superiores a esa cantidad deberán cobrarse en las entidades financieras autorizadas, BBVA y CaixaBank.

En el caso de los décimos adquiridos a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, los premios se abonarán directamente en la cuenta de juego o mediante transferencia bancaria, según el importe y los límites establecidos.