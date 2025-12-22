Iván, lotero de Sevilla, vende un único décimo y reparte 50.000 euros en la Lotería de Navidad: "Ya había dado un 5º premio"

Iván Martín, gerente de la administración de Lotería situada en el número 3 de la calle Ciudad de Montilla, en Sevilla, ha vivido este día de la Lotería de Navidad con una mezcla de alegría y sorpresa.

Su establecimiento, Lotería Tharsis, había repartido uno de los terceros premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad: un décimo del número 90.693, agraciado con 50.000 euros.

"Estamos contentos, aunque muy sorprendidos", reconocía Martín, que no ocultaba la emoción del momento.

"Te preguntas si algún día repartirás un premio, pero mucho menos un tercer premio. Son 50.000 euros", subrayaba, todavía asimilando la noticia. Para él, lo ocurrido tiene una explicación clara: "Es la magia que solo puede pasar en Navidad".

Aunque el impacto ha sido notable, no se trata de una experiencia completamente nueva. En los diez años que lleva al frente de la administración, Martín ya ha vivido momentos similares.

Recuerda especialmente un quinto premio repartido en 2021, un episodio que aún conserva con cariño. "Yo llevo aquí diez años; antes había otros propietarios, pero aquel momento fue muy emocionante. La gente lo vive con muchísima alegría, como es normal", rememoraba.

El lunes avanzaba con un ritmo intenso en la administración. Al ir y venir de los clientes habituales se sumaban quienes se acercaban expresamente para celebrar el premio.

En medio de ese trasiego, Martín se preguntaba quién habría sido el afortunado. Cree que el décimo se vendió en los últimos días, aunque no logra situar el momento exacto.

"Imagino que será algún vecino del barrio, porque aquí pasa mucha gente", apuntaba. Por ahora, eso sí, nadie ha aparecido todavía para reclamar el premio.

Al final, el gerente vuelve a la idea que resume el espíritu de estos días. "Siempre confías en la magia de la Navidad, en que caiga algo en tu establecimiento", concluía. Y esta vez, la suerte ha querido hacerlo.

Cómo cobrarlo

El cobro de los premios podrá realizarse desde la misma tarde del 22 de diciembre, una vez concluyan las verificaciones oficiales, y hasta el 23 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro caduca a los tres meses desde el día siguiente al sorteo.

Los premios inferiores a 2.000 euros podrán cobrarse en cualquiera de los 10.869 puntos de venta de Loterías, en efectivo o mediante Bizum.

Los premios iguales o superiores a esa cantidad deberán cobrarse en las entidades financieras autorizadas, BBVA y CaixaBank.

En el caso de los décimos adquiridos a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, los premios se abonarán directamente en la cuenta de juego o mediante transferencia bancaria, según el importe y los límites establecidos.