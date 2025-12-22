El Gordo esquiva Sevilla, que se conforma con cuatro quintos premios, dos de ellos en Morón de la Frontera

Personas celebrando un premio en el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025. EFE

El 22 de diciembre, día del Sorteo de la Lotería de Navidad, ha vuelto a ser en Sevilla "el día de la salud". El Gordo y sus 4 millones de euros han pasado de largo por la provincia, que ha recibido con los brazos abiertos cuatro quintos premios muy bien repartidos.

A estos premios hay que sumar un décimo solitario del tercer premio que se ha vendido en la calle Ciudad de Montilla, en la zona de Santa Justa. Este golpe de suerte que ha repartido Iván Martín suman otros 50.000 euros a los premios registrados en la ciudad.

El primer quinto premio ha caído en el corazón de Triana, concretamente en el número 17 de San Jacinto. El 60.649 llegaba temprano a la administración de Regla, que se enteraba de la noticia porque el teléfono no paraba de sonar.

La administración había vendido un billete compuesto por diez décimos. Sin embargo, según la sevillana, no se trataba de un "número abonado" por lo que era imposible saber quiénes habrían sido los premiados.

Lo paradójico de esta situación es que la administración de Regla es el tercer año consecutivo que da un quinto premio. "Ahora vamos a celebrarlo", comentaba a EL ESPAÑOL, y así lo hizo.

Morón, sede militar y de quintos premios

Los loteros de Morón de la Frontera. M. G.

Una localidad especialmente agraciada este año ha sido Morón de la Frontera. Aquí se han vendido hasta dos quintos premios, premiados con 6.000 euros al décimo, en tres administraciones diferentes.

El primero en salir en la localidad ha sido el 77.715, para enorme sorpresa de Andrés Andújar, lotero de una de las dos administraciones que lo han vendido. "Ni sabemos cuántos hemos vendido, es una locura con esta alegría", apunta en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Los décimos, en esta ocasión, se han vendido por máquina, por lo que no sabe precisar un número de agraciados. Junto a ellos, otra administración de Morón ha repartido el mismo número y, entre el trasiego de alegría y nervios, Andújar poco podía imaginar que tendría más que celebrar en la mañana de El Gordo.

Pero llegó. Fue otro quinto premio, el 25.412. De este número se vendió una serie entera en una tercera administración de la localidad que, a la sazón, está regentada por el propio Andújar y uno de sus hermanos.

El estallido en la familia de loteros fue entonces total. El 25.412 se ha vendido a un grupo de amigos que siempre juega el mismo número, algo que ha redondeado aún más la satisfacción de este municipio sevillano, muy conocido por la base aérea.

En todo caso, además, no es la única vez que los loteros Andújar reparten suerte. Ellos ya dieron el año pasado un cuarto y un quinto premio.

Iván Martín celebrando el tercer premio. Europa Press

El último, en Rochelambert

El último de los quintos premios llegaba en la última parte del sorteo. El número 41.716 se celebraba en la administración de loterías Nuestra Señora del Carmen, de la calle Ingeniero de la Cierva.

Rosario, su propietario, lleva apenas un mes con el establecimiento, y ya ha dado un premio de la Lotería de Navidad.

La sevillana había vendido nada menos que 10 billetes, todos ellos a la parroquia del barrio, motivo por el que confesaba que, en ese momento, estaba "muy nerviosa". "Tengo la administración llena de gente y no sabemos dónde hay que ponerlo", contaba la lotera.

Un solitario tercero

Sevilla se enteraba después de que un solitario décimo del tercer premio se ha vendido en una zona muy céntrica de la ciudad, nada menos que el barrio de Santa Justa.

"Te preguntas si algún día repartirás un premio, pero mucho menos un tercer premio. Son 50.000 euros", subrayaba Iván Martín, dueño de Loterías Tharsis, todavía asimilando la noticia.

Para él, sin embargo, lo ocurrido tiene una explicación clara: "Es la magia que solo puede pasar en Navidad".

No obstante, reconoce no saber quién ha sido el beneficiado. "Imagino que será algún vecino del barrio, porque aquí pasa mucha gente", apuntaba. Hasta el momento, nadie había aparecido todavía para reclamar el premio.

Bimba y Lola se hace con un segundo

Por su parte, los empleados de la tienda de Bimba y Lola, en la calle O’Donnell de Sevilla, también han estallado de alegría tras saberse agraciados con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, correspondiente al número 70.048.

Según ha adelantado Diario de Sevilla, desde primera hora de la mañana, el local se llenó de gritos, cánticos y celebración mientras clientas y trabajadores compartían la euforia del momento.

La plantilla había adquirido participaciones de la empresa: seis de ellas tocaron 62.500 euros cada una, y una trabajadora compró un décimo completo que le reporta 125.000 euros, sumando un total de 500.000 euros para el equipo.