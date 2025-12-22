Antonio, el lotero al que esquivo el Gordo en 2023 y ha dado un quinto premio en Huelva: "No lo vendimos y lo devolvimos"

La administración de Loterías de la avenida Cristóbal Colón, en Huelva, ha sido una de las casas de apuestas que ha vendido un quinto premio este lunes 22 de diciembre, día de la Lotería de Navidad.

Sin embargo, no es la primera vez que esta administración da un premio. Hace dos años, Antonio, el dueño del comercio, tenía en su mostrador el gran buscado, el Gordo de la Lotería. Un total de cuatro millones de euros que cada año acapara toda la atención.

El lotero cuenta a EL ESPAÑOL de Sevilla que tenía el 88008, el número premiado y con una combinación de lo más rara para muchos de los compradores, No obstante, la cifra no se vendió y que tuvo que devolverlo. Este año, parece ser que la suerte vuelve a esquivar a este rincón onubense.

A pesar de haber dado un quinto premio -60.000 euros, 6.000 euros el décimo- únicamente han vendido un boleto premiado. Concretamente, el billete agraciado es uno comprado por máquina, es decir, que el comprador elige los números que quiere que aparezcan.

Antonio cree que es un vecino del pueblo y cuenta que ahora están esperando a que llegue a la administración el ganador para celebrar la buena nueva.

La mañana de este lunes es algo más especial que el resto de jornadas. A las 9:00 horas, miles de españoles estaban frente a la televisión o con la oreja puesta en la radio. ¿La razón? arrancaba la tan ansiada Lotería de Navidad.

El segundo premio ha sido el más madrugador. Algo más de 20 minutos después del comienzo, salía el 70048. A este le seguían algún que otro quinto y, el más demandado de todos.

El Gordo de la lotería se descubrió en torno a las 11:00 horas, momento en el que el 79432 acaparó todo el protagonismo del Teatro Real y del resto del territorio.

Aunque solo los vecinos de León y Madrid han sido los agraciados con el número, vendido únicamente en una de las administraciones de la primera ubicación.