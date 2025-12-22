Andrés, el lotero que ha dado un quinto premio en Morón de la Frontera: "Ya dimos el año pasado un cuarto y quinto"

Alegría desbordada en Morón de la Frontera con el 77.715, un quinto premio muy repartido por toda España y que solo en esta localidad sevillana se ha vendido en dos administraciones.

"Ni sabemos cuántos hemos vendido, es una locura con esta alegría", apunta en declaraciones a EL ESPAÑOL Andrés Andújar, lotero de una de las dos administraciones agraciadas.

Ellos ya dieron el año pasado un cuarto y un quinto premio, por lo que ya saben lo que es repartir suerte. La administración bulle de actividad y son bastantes los vecinos que entran y salen preguntando por el destino del 77.715, premiado con 6.000 euros el décimo.

El número ha repartido felicidad en diversos puntos del país, siendo Andalucía una de las más agraciadas con billetes vendidos en los municipios almerienses de Albox y Las Cabañuelas; las capitales de Cádiz y Huelva, en las localidades jiennenses de Jamilena, Úbeda y Linares; en los malagueños de Torrequebrada, Arroyo de la Miel y Torremolinos, además de la capital; y en la localidad sevillana de Morón de la Frontera.

El número ha sido cantado a las 11,06 horas en la quinta tabla.

Cada andaluz ha gastado este año una media de 64,05 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad, lo que ha situado a la región 12,03 euros por debajo de la media nacional, cifrada en 76,08 euros por persona.

La Lotería de Navidad de este 2025 reparte este lunes un total de 2.772 millones de euros en premios, el 70% de la emisión, que alcanza los 3.960 millones de euros. Cada serie distribuye en premios 14 millones y, en total, se reparten 30.301.920 premios.

Sevilla es la tercera ciudad con más premios 'Gordos' de Lotería navideña cosechados, 19 en total, la última en 2023; Cádiz, la séptima (13), Málaga ocupa la octava posición (12) y Granada es la novena con un total de once grandes premios.