Nuevo acoso laboral en el Psoe: una trabajadora de Diputación denuncia a un miembro de la ejecutiva de Montero

Una trabajadora del Grupo Socialista en la Diputación de Sevilla ha presentado una querella criminal en los juzgados de la capital contra un alto cargo del PSOE sevillano y andaluz por un presunto delito de acoso laboral continuado.

Al mencionado caso se suman acusaciones de coacciones, trato degradante y descubrimiento y revelación de secretos. La denuncia también se dirige contra otros responsables orgánicos del partido y contra el propio PSOE de Sevilla como persona jurídica.

La querella, admitida a trámite en los Juzgados de Instrucción de Sevilla, señala como principal querellado a Demetrio Pérez Carretero, actual coordinador de Presidencia en la Diputación y miembro de la ejecutiva que lidera María Jesús Montero.

Junto a él, figuran como querellados Rafael Alfonso Recio, secretario de Organización del PSOE de Sevilla, dos compañeras de trabajo de la denunciante y la organización socialista provincial.

Según el escrito judicial, que también ha publicado ABC, los hechos se habrían producido en el seno del grupo socialista de la Diputación desde noviembre de 2023 hasta la actualidad.

Durante ese periodo, la trabajadora —contratada como personal eventual— habría sido sometida a un trato continuado de humillaciones públicas y control abusivo por parte de sus superiores.

La querella describe además una reducción arbitraria de sus funciones, una progresiva marginación profesional y limitaciones injustificadas en el desempeño de su trabajo, todo ello aprovechando una posición de superioridad jerárquica dentro de la organización.

El origen del conflicto

La querella sitúa el inicio del presunto acoso el 27 de noviembre de 2023, cuando la trabajadora fue increpada públicamente por Demetrio Pérez en presencia de varios compañeros, tras completar una tarea encomendada por la dirección del partido.

El episodio, descrito como una reprimenda cargada de gritos, descalificaciones e insultos, provocó en la denunciante un estado de ansiedad extrema que requirió atención médica urgente y derivó en un diagnóstico de trastorno adaptativo con ansiedad.

A partir de ese momento, siempre según la denuncia, el coordinador habría prohibido a la trabajadora desempeñar tareas habituales sin autorización expresa, iniciándose una etapa de vaciamiento funcional, reducción de encargos, pérdida de autonomía y aislamiento progresivo dentro del grupo.

Entre los hechos relatados figura también la desaparición de una agenda de contactos profesionales de su puesto de trabajo, nunca aclarada, y la exclusión sistemática de proyectos y reconocimientos públicos, incluso en reuniones internas.

Consecuencias

La querellante aporta abundante documentación médica que acredita el deterioro de su salud psicológica, con bajas laborales reiteradas y tratamiento psicológico continuado.

En la actualidad, permanece de baja tras el agravamiento de su estado tras varias reuniones internas celebradas en 2025.

El escrito sostiene que el daño sufrido no es puntual, sino el resultado de una conducta prolongada en el tiempo, con impacto directo en su dignidad personal, su estabilidad emocional y su desarrollo profesional.

Respuesta del partido

La trabajadora puso los hechos en conocimiento de la dirección del PSOE de Sevilla en varias ocasiones. En febrero de 2025 remitió un escrito formal al secretario de Organización, lo que dio lugar a la apertura de diligencias internas.

Sin embargo, la querella denuncia que las reuniones celebradas en el marco de esa investigación interna no estuvieron orientadas a esclarecer los hechos, sino a cuestionar su credibilidad, limitar su derecho a expresarse y desplazar el foco hacia su vida personal.

Especial gravedad reviste, según la denunciante, la difusión sin consentimiento de conversaciones privadas de WhatsApp y datos íntimos relativos a su esfera sentimental y emocional, utilizados en reuniones internas para desacreditar su versión y justificar que el conflicto tenía un origen personal y no laboral.

Estos hechos fundamentan la acusación por revelación de secretos, al tratarse de datos especialmente sensibles.

La querella también recoge que durante ese proceso se produjeron amenazas veladas, incluyendo advertencias sobre posibles consecuencias para la imagen pública de su pareja si mantenía la denuncia.

Archivo interno

La investigación interna del PSOE de Sevilla concluyó en abril de 2025 con el archivo del expediente, al considerar que no existían indicios suficientes de acoso laboral.

La instrucción del expediente interno fue asumida por una persona que también aparece mencionada en la querella.

Además, el partido ha rechazado facilitarle copia íntegra del expediente, lo que ha generado una situación de indefensión, según el escrito.

Ante la falta de una respuesta efectiva y tras comunicar los hechos incluso al presidente de la Diputación y secretario general del PSOE sevillano, Javier Fernández, la trabajadora decidió acudir a los tribunales.

Delitos imputados

La querella presentada por la trabajadora del grupo socialista en la Diputación atribuye a los denunciados varios delitos.

En primer lugar, se señala la comisión de coacciones, al limitar de manera ilegítima la libertad profesional de la empleada, impidiéndole desempeñar con normalidad sus funciones y ejercer su trabajo sin interferencias indebidas.

También se imputa un delito contra la integridad moral, en su modalidad de acoso laboral reiterado, por las humillaciones públicas, la marginación progresiva y el control abusivo que, según la denunciante, se prolongaron durante más de dos años.

Además, la querella incluye un delito de descubrimiento y revelación de secretos, relacionado con la difusión de información personal de la trabajadora sin su consentimiento, lo que habría agravado su situación de vulnerabilidad y generado un daño psicológico relevante.