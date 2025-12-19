La nueva bala de Sanz para conseguir la conexión aérea con EEUU: un Aeropuerto de Sevilla abierto las 24 horas

El Ayuntamiento de Sevilla ha dado un paso más en la larga carrera por lograr una conexión aérea directa con Estados Unidos.

El Pleno municipal ha aprobado, en sesión ordinaria, una propuesta del Partido Popular para reclamar la ampliación del horario del aeropuerto de San Pablo hasta las 24 horas del día.

El gobierno local considera esta medida clave para salvar el principal escollo que, a día de hoy, impide el ansiado vuelo transoceánico.

La iniciativa, defendida por el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, se apoya en varios argumentos que considera incontestables.

Entre ellos, el notable crecimiento del número de pasajeros, el incremento sostenido de la actividad de mercancías y, sobre todo, la necesidad de mejorar la competitividad del aeródromo sevillano si quiere aspirar a rutas de largo radio, especialmente con Estados Unidos.

Según Bueno, la ampliación horaria es "fundamental" para que Sevilla pueda contar con una conexión directa con el país norteamericano, más aún tras el reciente protocolo firmado entre el Ayuntamiento y el tejido empresarial de la ciudad para impulsar este objetivo.

"Se trata de salvar el escollo que hasta ahora ha hecho imposible la puesta en marcha de esa ruta", considera el portavoz popular.

El gobierno de José Luis Sanz sostiene que el aeropuerto de Sevilla "va como un tiro". Los datos, según el PP, avalan esta afirmación: más de un millón de pasajeros adicionales con respecto al año pasado y un volumen de carga que alcanza los once millones de kilos anuales.

Este último factor obliga, además, a plantear la ampliación de la zona de mercancías para poder abastecer adecuadamente al aeródromo.

Mayoría plenaria

La propuesta ha salido adelante con el apoyo mayoritario del Pleno, aunque no ha estado exenta de matices y críticas por parte de los distintos grupos políticos.

Desde el PSOE, el concejal Francisco Páez se ha mostrado favorable a la ampliación horaria del aeropuerto. Sin embargo, ha pedido al Gobierno local que "sea valiente" también cuando toque reclamar a la Junta inversiones y mejoras que beneficien a la ciudad, como la ampliación del horario del metro de Sevilla.

Vox, por su parte, ha respaldado sin fisuras la iniciativa, al considerar que es un paso necesario para atraer "turismo de calidad" y conseguir, por fin, los vuelos directos con Estados Unidos.

No obstante, el grupo verde no ha dudado en remarcar el trato discriminatorio que, a su juicio, está sufriendo Sevilla por parte del Gobierno central.

Su portavoz, Fernando Rodríguez Galisteo, ha criticado que el aeropuerto de Málaga sí opere las 24 horas del día mientras que esa posibilidad no se contemple para San Pablo.

Más dura ha sido la posición de la coalición de izquierdas formada por Podemos e Izquierda Unida. Su portavoz adjunto, Ismael Sánchez, ha recordado que Sevilla "ya pudo tener una ruta directa con Nueva York", pero que finalmente fue la Junta de Andalucía la que decidió llevarla a Málaga.

Pese a las críticas, el PP defiende que la limitación horaria actual supone un "freno importante" para la expansión del tráfico aéreo, ya que restringe la capacidad del aeropuerto para atraer nuevas rutas y compañías y dificulta la planificación operativa de vuelos chárter, sanitarios, de emergencia o de mantenimiento.

Por ello, la moción incluye una petición expresa a Aena y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que adopten las medidas necesarias que garanticen la apertura ininterrumpida del aeropuerto, así como la elaboración de un informe técnico actualizado sobre las necesidades operativas, de personal, navegación aérea y seguridad que permitirían implantar ese horario.

Cambio tecnológico

Esta decisión del Pleno llega en un momento especialmente significativo para las aspiraciones internacionales de Sevilla.

En paralelo al debate político, el sector aéreo se prepara para un cambio tecnológico que podría resultar decisivo.

Las aerolíneas están comenzando a recibir los nuevos aviones A321XLR, un modelo de largo radio, de menor tamaño y con un solo pasillo, diseñado precisamente para hacer rentables rutas transoceánicas desde aeropuertos secundarios.

La delegada de Turismo del Ayuntamiento, Angie Moreno, explicó recientemente que estos aviones permitirán conectar Sevilla con destinos de la Costa Este de Estados Unidos y Canadá a partir del próximo año.

"Son aeronaves ideales para operar largo radio en destinos donde no se pueden llenar 400 plazas, pero sí 180", señaló el director del aeropuerto, Sergio Millanes, quien destacó que Iberia ya cuenta con una de estas unidades y que otras compañías están incorporándolas progresivamente a sus flotas.

Para el gobierno de Sanz, la combinación de estos nuevos aviones y un aeropuerto operativo las 24 horas representa la una gran oportunidad para lograr el ansiado vuelo directo con Estados Unidos.

Un hito que, de materializarse, situaría a Sevilla en una nueva liga de conectividad internacional y cerraría una herida abierta desde que la ruta con Nueva York, que estuvo a punto de hacerse realidad en la etapa de Juan Espadas y Antonio Muñoz, acabó despegando desde Málaga.

Sevilla, unida al mundo

Es evidente que los esfuerzos del Gobierno local no cesan para hacer de Sevilla una ciudad más internacional. Sin ir más lejos, en noviembre se anunció la puesta en marcha de una nueva conexión aérea directa entre el aeropuerto de San Pablo y el londinense Heathrow.

La línea con el mencionado aeropuerto, el más conectado del planeta, conseguirá que Sevilla se una al mundo en escasas dos horas y media. La ruta comenzará a operar entre marzo y abril de 2026 con una frecuencia diaria.

Con esta nueva conexión, el Aeropuerto de Sevilla continúa ampliando su alcance internacional. Cabe mencionar que el aeródromo hispalense alcanzó en mayo de este año los 889.633 pasajeros, siguiendo un récord que se mantuvo durante 17 meses consecutivos.

Todo ello, pese a quedarse sin presupuestos en los últimos planes económicos de Pedro Sánchez.

La incorporación de Heathrow, considerado el principal hub del Reino Unido, permitirá conectar Sevilla con destinos de todo el mundo a través de este aeropuerto internacional, y es que el aeródromo londinense ha sido reconocido como el aeropuerto con más conexiones del mundo en 2025 con vuelos a más de 226 destinos en 80 países.