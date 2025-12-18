Zanjada la polémica del Plan de Navidad: Vox vuelve a cambiar de opinión a última hora y permite que salga adelante

Después de semanas de conversaciones y polémicas, el plan de Navidad ha sido finalmente aprobado. El presupuesto ha salido adelante este jueves durante la celebración del Pleno municipal donde ha sido llevado por urgencia gracias al cambio de postura de última hora de Vox.

El dispositivo ha contado con el voto a favor del grupo municipal del PP, la abstención de Vox y los 'noes' del PSOE y Con Podemos-IU.

De esta forma, el dispositivo se pondrá en marcha a partir del próximo 19 de diciembre y estará activo hasta el próximo 6 de enero. Finalmente, el presupuesto será de 4,6 millones, una cifra inferior a la que el Consistorio propuso en un primer momento: 5,7.

Ahora, se desactivará el Plan de Emergencias que el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, puso en marcha tras una Junta Local de Seguridad de carácter urgente y extraordinario.

El delegado de Hacienda y portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, ha recordado que es la tercera vez que el dispositivo se lleva al Pleno y que es la tercera ocasión de los grupos de "pronunciarse con responsabilidad".

Aunque hace menos de 48 horas la portavoz de Vox, Cristina Peláez, aseguró que la posición de la formación a la que representaba no iba a cambiar, finalmente se han abstenido en la votación, permitiendo que la propuesta del Ayuntamiento de Sevilla saliese adelante.

Ahora, Peláez asegura que el cambio de opinión de última hora se debe a una cuestión de "seguridad" pero que "no es un cheque en blanco" para el Gobierno de Sanz.

El ahora aprobado es el mismo dispositivo que presentó el Consistorio hace alrededor de un mes. El mismo fue rechazado en bloque por la oposición -incluido Vox-.

Esto obligó a Sanz a activar el Plan de Emergencias nivel 1, que obligaba a todos los agentes de la Policía Local a estar operativos en tres turnos diarios.

Desde que se pusiera en marcha la citada medida, en torno al 70 por ciento de la plantilla se ha ausentado de sus puestos de trabajo.

Desde los diferentes sindicatos policiales señalaron que parte de estas faltas se han debido a que "los agentes no sabían que les tocaba trabajar".

Además, aseguraron que la situación "no es una emergencia" y que por ello iban a tomar medidas legales contra el equipo de Sanz.

Tras una rueda de prensa en la que explicaron su respuesta al Plan de Emergencias, los sindicatos volvieron a reunirse con representantes del Consistorio sevillano para llegar a un acuerdo. Finalmente, se optó por mantener el presupuesto inicial que ahora ha sido aprobado.