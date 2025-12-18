Sanz se posiciona con los vecinos de Los Bermejales y Bellavista y pide a la Junta que el Metro vaya soterrado

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha posicionado al lado de los vecinos de Los Bermejales y Bellavista en lo que respecta al trazado del Tramo Sur de la Línea 3 del Metro de la ciudad. Ha alegado el recorrido, a su paso por ambos barrios, vaya soterrado y no en superficie.

Durante el Pleno municipal celebrado este jueves, el 'popular' ha enseñado las alegaciones que se han presentado por parte del Gobierno municipal durante el plazo abierto por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía para llevar a cabo estos trámites.

En concreto, el documento aportado por el Ayuntamiento de Sevilla señala que "se considera que el trazado propuesto debería ser preferentemente en subterráneo en todo el barrio de Bellavista, o en su defecto, proponiendo soluciones técnicas que minimicen la incidencia en la funcionalidad y capacidad del viario, y que favorezcan la integración urbana del Metro en este tramo del trazado".

Ha sido el portavoz del grupo municipal del PSOE, Antonio Muñoz, quien, en el turno de ruego y preguntas de los portavoces municipales, le ha preguntado al primer edil hispalense si había pedido al departamento andaluz que esta parte del recorrido del Tramo Sur vaya bajo tierra.

Esta es la petición que hacen los vecinos del barrio puesto que consideran que, al ir en superficie, "se parte por la mitad" la zona.

Por su parte, la Consejería ha asegurado que, aunque revisar todas las peticiones "lleva su tiempo", hay "un compromiso firme" con los vecinos de ambos barrios y que la opción de que la infraestructura esté soterrada por este tramo se va a estudiar.

El pasado 15 de octubre se presentó el trazado del Tramo Sur del Metro de Sevilla, un recorrido que parte desde el Prado de San Sebastián hasta el hospital Valme y que generó la polémica en un punto en concreto.

Se trata de la zona de Los Bermejales y Bellavista, puesto que en la propuesta de la Junta de Andalucía en este tramo el Metro iría en la superficie.

Tras varias protestas vecinales y reuniones entre los representantes de las asociaciones Metro sí, pero bien y AAVV Bermejales 2000 con representantes del Ayuntamiento de Sevilla, Fomento y demás autoridades, fuentes de la consejería afirmaron que había un "compromiso firme" con los vecinos.