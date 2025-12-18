La nueva línea CJ1 de Tussam tendrá una frecuencia de paso de 30 minutos y contará con dos vehículos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha informado de la frecuencia y del número de vehículos disponibles de la nueva línea CJ1, que comenzará a prestar servicio el próximo 7 de enero de 2026 entre San Bernardo e Isla Natura.

La línea contará con dos vehículos diarios y ofrecerá una frecuencia de paso de cada 30 minutos, de lunes a domingo y en el horario habitual.

El Ayuntamiento de Sevilla pondrá en marcha en enero la línea CJ1 para atender a los vecinos del nuevo barrio de Isla Natura, ubicado en Palmas Altas.

El Consistorio impulsa este servicio de transporte público ante la creciente ocupación de esta nueva zona residencial del sur de la ciudad.

La nueva línea tendrá una longitud total de 15,45 kilómetros y funcionará como una variante de la línea CJ, Ciudad de la Justicia.

Ambas compartirán recorrido hasta la avenida de la Palmera. A partir de ese punto, la CJ1 accederá a Isla Natura a través de Padre García Tejero, las Razas, Palmas Altas y el nuevo viaducto abierto recientemente al tráfico.

Horario y paradas

El servicio operará en horario habitual, desde las 06:00 hasta las 23:30 horas. La línea seguirá un modelo rápido, con un número reducido de paradas, con el objetivo de acortar los tiempos de desplazamiento de los residentes de este nuevo núcleo urbano.

La cabecera se situará en San Bernardo. Desde allí, la línea realizará paradas en el Prado de San Sebastián, en la avenida del Cid, el Paseo de las Delicias, la Palmera a la altura de Bueno Monreal y Padre García Tejero, en Heliópolis. En Isla Natura contará con tres paradas, dos en la calle Maldivas y una de regulación de la calle Barbados.

Las paradas de San Bernardo y Prado de San Sebastián permitirán el transbordo con Cercanías, Metro, tranvía y varias líneas de Tussam. En el Paseo de las Delicias se facilitará el enlace con las líneas 3 y 6, y en Padre García Tejero con las líneas 2 y 34.