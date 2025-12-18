Luz verde a la reordenación del Canal Expo con el apoyo de Vox: zonas verdes y más de 200 aparcamientos en la Cartuja

Estado de abandono del Canal de los Descubrimientos en la Isla de la Cartuja. RANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves el convenio urbanístico suscrito con la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social para la modificación de la ordenación urbanística del Canal Expo, que contará con zonas verdes y aparcamientos.

El acuerdo contempla el reconocimiento de este espacio como zona de uso terciario, así como la cesión al Consistorio de dos parcelas situadas en la calle Doña María Coronel número 44 y en la calle Simón de Pineda número 23.

Durante la presentación del proyecto, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha señalado que el Canal Expo tendrá en el futuro un uso terciario que incluirá zonas verdes, más de 200 plazas de aparcamiento y una limitación del uso hotelero.

Por su parte, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha calificado la iniciativa como una "reivindicación histórica del parque empresarial de la Cartuja" y ha destacado que permitirá recuperar un espacio actualmente en desuso.

La propuesta ha contado con el apoyo de Vox. Su portavoz, Cristina Peláez, ha defendido su voto favorable al destacar que el proyecto incorpora usos tecnológicos a iniciativa de su formación.

En contra del convenio han votado PSOE y Con Podemos-IU, que han calificado la operación como un "pelotazo urbanístico".

El concejal socialista Francisco Páez ha asegurado que la modificación planteada devalúa el parque científico y tecnológico, mientras que la concejal de Podemos Susana Hornillo ha advertido de una "pérdida irreparable" del legado de la Exposición Universal de 1992.

Palmete

En la misma sesión plenaria, el Ayuntamiento también ha aprobado el estudio de ordenación de la manzana IMA-1, ubicada en la Avenida Vía Apia, en el barrio de Palmete, con los votos a favor de PP y Vox.

El documento plantea el cambio de uso de una parcela de 22.786 metros cuadrados, actualmente de carácter industrial mixto, a terciario, hotelero y residencial.

Juan de la Rosa ha subrayado que esta actuación permitirá desbloquear una parcela que se encuentra abandonada desde 2008 y ha defendido las políticas municipales en materia de vivienda frente a etapas anteriores.

PSOE y Con Podemos-IU han votado en contra de esta propuesta, que también han calificado como un "pelotazo urbanístico" al destinarse la parcela a viviendas de uso libre.