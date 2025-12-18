Una junta de vecinos acaba con dos personas apuñaladas y un ingreso en prisión en pleno centro de Sevilla

Imagen de archivo de un agente de la Policía Local. Europa Press

La Policía Nacional ha detenido en el centro de Sevilla al presunto responsable de una agresión con arma blanca ocurrida tras un conflicto vecinal.

El suceso se saldó con dos personas heridas, una de las cuales tuvo que ser ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a la gravedad de sus lesiones.

Los hechos tuvieron lugar a finales del pasado mes de noviembre, después de la celebración de una junta de la comunidad de vecinos del edificio donde se produjo la agresión. Durante dicha reunión se originó una discusión entre un inquilino y el propietario del inmueble.

Una vez concluida la junta, la disputa continuó y fue a más, desembocando en un ataque contra el propietario, que se encontraba acompañado de su abogado.

En el transcurso del enfrentamiento, el agresor utilizó un cuchillo de grandes dimensiones, con el que atacó a ambos.

Como resultado de la agresión, dos hombres resultaron heridos. Uno de ellos sufrió lesiones de extrema gravedad en el cuello, lo que obligó a su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La segunda víctima consiguió proteger las zonas vitales al defenderse con los brazos, sufriendo heridas de menor consideración en brazos, espalda y mandíbula.

Las investigaciones confirmaron que el autor portaba el arma blanca con la que asestó varias puñaladas, alcanzando al menos a dos personas.

Tras lo ocurrido, fue identificado y detenido, interviniéndose en el momento del arresto varias prendas de vestir con restos de sangre.

Una vez puesto a disposición de la Autoridad Judicial, se decretó su ingreso inmediato en prisión.