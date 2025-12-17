Pisos de dos habitaciones por menos de 500 euros al mes: así serán las VPO que construirá el Ayuntamiento en Sevilla Este

El Ayuntamiento de Sevilla, en colaboración público-privada, construirá 843 alojamientos en la ciudad, levantando así una nueva gran promoción de alquiler social y asequible en Sevilla Este con precios por debajo de los 500 euros.

Se trata del mayor proyecto de vivienda en alquiler asequible de toda Andalucía, que se ejecutará en colaboración con la Junta de Andalucía, el Gobierno central y la empresa Lagoom Living.

La actuación, que se ubicará en la parcela R1 del Recinto de Feria y Exposiciones de Sevilla Este, contempla la construcción de 691 viviendas protegidas (VPO) destinadas al alquiler de larga duración y otros 152 alojamientos de carácter transitorio.

El conjunto, que llevará el nombre de Lagoom Living Sevilla Este, supondrá una inversión global de unos 143 millones de euros, de los que 24,4 millones proceden de los fondos europeos Next Generation gestionados por la Junta de Andalucía.

Más allá de las cifras, el proyecto se presenta como una respuesta estructural a la actual crisis de acceso a la vivienda, especialmente entre jóvenes y familias con ingresos medios y bajos.

Según explicó el CEO y cofundador de Lagoom Living, Javier Braza, durante el acto de firma del acuerdo, la promoción debe entenderse "más desde la perspectiva de las personas que desde la de las cifras", al ampliar de forma estable la oferta de alquiler asequible en la ciudad y facilitar el acceso a una vivienda digna a miles de sevillanos.

Viviendas funcionales

El proyecto incorpora una oferta diversificada que responde a las necesidades actuales del mercado del alquiler protegido. Las 691 viviendas VPO se distribuirán en cuatro bloques de entre ocho y catorce plantas, a los que se sumarán los 152 alojamientos transitorios, concebidos para dar respuesta a situaciones habitacionales temporales.

En total, el complejo superará los 54.000 metros cuadrados construidos, lo que lo convierte en uno de los desarrollos residenciales más ambiciosos promovidos en Sevilla en los últimos años.

Según ha detallado el arquitecto del proyecto, José Luis Rodríguez Ruiz, las viviendas estarán diseñadas con dos y tres dormitorios.

Los pisos de dos dormitorios —mayoritarios— contarán con una superficie útil aproximada de 45 metros cuadrados. Esta segunda habitación, ha explicado el arquitecto, responde tanto a las necesidades de parejas con hijos como a las de parejas jóvenes que requieren un espacio adicional para el teletrabajo, una realidad cada vez más presente en el día a día.

La tipología de vivienda compacta busca optimizar el espacio sin renunciar al confort, con distribuciones funcionales y adaptadas a las nuevas formas de habitar.

La renta media mensual se situará en torno a los 474 euros, por debajo de los 500 euros, lo que coloca a estas viviendas muy por debajo de los precios del mercado libre en Sevilla Este y las convierte en una opción realista para amplios sectores de la población.

Maqueta del exterior del proyecto de viviendas Lagoom Living Sevilla Este.

Espacios comunes

Uno de los elementos diferenciales del proyecto será la apuesta por los espacios compartidos como eje vertebrador de la convivencia.

El complejo incluirá 715 plazas de aparcamiento, trasteros y una amplia red de zonas comunes concebidas para el uso cotidiano de los residentes.

Entre ellas destacan zonas verdes, piscina, áreas deportivas, espacios de coworking, salas multiusos, lavanderías y áreas de ocio pensadas para fomentar la vida comunitaria y mejorar la calidad de vida.

Este enfoque pretende ir más allá del concepto tradicional de vivienda protegida, incorporando servicios y espacios que habitualmente se asocian a promociones privadas, pero integrados aquí en un modelo de alquiler social y asequible.

El objetivo, según los promotores, es crear un entorno urbano de calidad, cohesionado y adaptado a las demandas sociales actuales.

Maqueta del gimnasio que se incluirá en la promoción de viviendas de Sevilla Este.

Eficiencia energética

Lagoom Living Sevilla Este aspira a convertirse también en un referente en materia de sostenibilidad y eficiencia energética. Las viviendas contarán con ventilación cruzada, envolventes térmicas de alto rendimiento, cubiertas fotovoltaicas y una doble calificación energética A, tanto en consumo como en emisiones.

Estas características permitirán reducir de forma significativa el gasto energético de los hogares y mejorar el confort térmico durante todo el año.

Además, el proyecto se ejecutará mediante sistemas de industrialización, una metodología constructiva que permite acortar los plazos de obra, reducir la generación de residuos y minimizar el impacto ambiental.

El inicio de los trabajos está previsto para principios de 2026, con un modelo urbano alineado con las mejores prácticas europeas en el desarrollo de vivienda asequible.

Algunos de los espacios comunes de Lagoom Living Sevilla Este.

Colaboración público-privada

La promoción se articula a través de EMVISESA, que ha impulsado esta estrategia con el objetivo de movilizar suelo público mediante fórmulas de colaboración con el sector privado.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, destacó durante el acto que esta iniciativa consolida a la ciudad como referente nacional en vivienda protegida.

Según indicó, el Ayuntamiento ha invertido ya 150 millones de euros para promover 2.200 viviendas públicas a través de EMVISESA, a las que se suman otras tantas mediante acuerdos público-privados.

Sanz calificó Lagoom Living Sevilla Este como "el proyecto de colaboración público-privada más importante de Andalucía y probablemente también de España", y situó a Sevilla como la ciudad con más vivienda protegida del país, solo por detrás de Madrid.