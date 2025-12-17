María Jesús Montero mantiene como diputado provincial a un condenado por acoso laboral pese a que la avisaron en julio

El pasado mes de julio no sólo llegaron al canal interno del PSOE las denuncias contra Paco Salazar por presunto acoso sexual. También un militante de la federación andaluza presentaba otro escrito a la atención de la secretaria general autonómica y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero.

El motivo que impulsó la denuncia de este militante fue la decisión del partido de mantener en sus cargos de diputado provincial y concejal de la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan a Francisco José Toajas, pese a estar condenado una vez por acoso laboral y haber llegado a un acuerdo con otra víctima por hechos similares.

En marzo de 2021, Toajas fue condenado en firme por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por acoso cometido en un ente comarcal que presidía.

En el segundo caso, el diputado reconoció los hechos y aceptó un acuerdo con la víctima y el pago de una indemnización tras "atentar contra su dignidad".

José Morcillo Sánchez, que es quien decidió poner estos hechos en conocimiento de María Jesús Montero tras saltar a la opinión pública el caso Salazar, optó este martes por presentar otro escrito al comprobar que, transcurridos cinco meses, no se había tomado ninguna decisión.

Esta vez, Morcillo ha remitido su escrito a la atención del secretario general del PSOE sevillano y presidente de la Diputación, Javier Fernández, y también a la del secretario de Organización y de la secretaria de Igualdad.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, vuelve a poner en conocimiento de la formación "la situación de vergüenza" por el hecho de que Toajas siga en sus cargos.

El autor del escrito exige al PSOE que lo aparte de sus responsabilidades e incluso pide su expulsión del partido parafraseando al propio Pedro Sánchez: "Somos el partido que más hemos luchado por la defensa de los derechos de las mujeres y de los trabajadores".

El PSOE tiene un protocolo antiacoso aprobado por la Ejecutiva de Sánchez en mayo de 2021, que incluye el mobbing. En 2023 fue actualizado y se decidió aplicarlo a todos los ámbitos de la organización.

No fue hasta mayo de 2025 cuando aprobaron uno específico únicamente centrado en los casos de acoso sexual.

Ese protocolo es aplicable "a todas las personas que presten servicios en el PSOE, en territorio nacional, sin exclusiones, ni distinción por su naturaleza o vinculación jurídica".

Los dos casos

Los hechos por los que fue condenado Toajas se remontan a su etapa como presidente de la Asociación para el Desarrollo Local de la Comarca del Bajo Guadalquivir (Adelquivir), siendo gerente José Antonio Navarro.

La primera sentencia del Juzgado de lo Social condenó sólo a Navarro, pero la denunciante recurrió. Finalmente, el TSJA condenó también al presidente de Adelquivir, puesto que "coadyuvó material y directamente" al acoso y fue "coautor", según recoge la sentencia.

La denuncia partió de M. T. R., trabajadora de esta asociación del desarrollo rural desde 2008 con la categoría profesional de técnica medio, que fue "señalada" por el entonces gerente "como la responsable de filtrar ciertas noticias periodísticas" sobre él.

En concreto, "por un delito de acoso sexual a otra trabajadora de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir entre los años 2006 y 2007, cuando Navarro era director gerente". Por estos hechos, fue condenado en 2012 y tuvo que presentar su dimisión, publicó en aquellas fechas ABC.

La sentencia refleja que tanto el propio Navarro como Toajas "reorganizaron las tareas" de tal forma que M. T. R. "quedó limitada al desarrollo de tareas meramente administrativas junto con las labores de género y proyectos propios del sector, y fue ubicada en un despacho individual al lado de la sala de reuniones".

Ella acabó separada de sus compañeros, mientras exigía al propio presidente que abriera un expediente de investigación.

Al tratarse de "una conducta reiterada en el tiempo", el tribunal determinó "que el comportamiento del señor Navarro debía ser calificado como constitutivo de acoso laboral".

Por estos hechos, Toajas fue condenado solidariamente a abonar a la víctima 6.251 euros como indemnización por la vulneración de sus derechos fundamentales.

Tras este caso, el hoy diputado provincial tuvo que afrontar otro asunto similar. Se le acusó de "atentar contra la dignidad" de otra trabajadora del mismo ente comarcal.

En esta causa, la denunciante y el denunciado llegaron a un acuerdo que supuso la indemnización de 20.000 euros y la recuperación por parte de la víctima de su puesto de trabajo, teniendo que adelantar ese dinero la Asociación para el Desarrollo Local de la Comarca del Bajo Guadalquivir, cuyo presupuesto dependía del propio Toajas.

La denuncia interna presentada por Morcillo también recoge este pago y se dirige directamente a Montero en su papel de ministra de Hacienda: "¿Cómo se fiscaliza eso?", le pregunta.

No es la primera vez que se pide el cese de Toajas. Adelante Andalucía pidió su destitución en el pleno de la Diputación de Sevilla en abril de 2021. El presidente de la corporación, Fernando Rodríguez Villalobos, aseguró que no conocía la sentencia y no lo cesó.

El propio Francisco Toajas intervino en el debate. Criticó "la inconsistencia de los argumentos jurídicos" del fallo del Tribunal Superior de Justicia y aseguró que los hechos no tenían "nada que ver" con su papel como, en ese momento, vicepresidente de la Diputación, pese a que su presidencia al frente de Adelquivir era fruto de su papel como alcalde.

Respuesta del PSOE

El PSOE de Sevilla confirmó este martes a EL ESPAÑOL la presentación de la denuncia interna de Morcillo.

El partido justifica que Toajas siga como diputado y concejal porque la sentencia lo condena, explica, en su condición de presidente de la institución supramunicipal.

"En ningún momento hace referencia a acoso sexual ni a hechos recientes, sino a hechos sentenciados en el año 2021 en el ámbito social y no en el ámbito penal al tratarse de vulneración de derechos laborales".

Sin embargo, en 2022 sí fue cesado de la presidencia del citado ente por las presiones de la Junta de Andalucía, ya con Juanma Moreno como presidente.

La Consejería de Agricultura, como colaboradora de esta entidad comarcal, no era partidaria de que un condenado la presidiera. Por este motivo, Toajas se vio forzado a dimitir, aunque únicamente de este cargo. En los demás, aún sigue con el permiso del PSOE.