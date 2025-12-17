Encuentran a una bebé recién nacida abandonada en Sevilla: la Policía investiga el paradero de los padres

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional EP

La Policía Nacional investiga en Sevilla el paradero de los padres de un bebé abandonado este martes en la barriada Madre de Dios, cerca de Los Pajaritos.

El hallazgo se produjo durante el mediodía del martes 16 de diciembre en el portal de un edificio de la zona. Los agentes acudieron al lugar tras recibir la llamada de los vecinos.

Según la información avanzada por Diario de Sevilla, el menor se encontraba en buen estado de salud en el momento del hallazgo. Los servicios de emergencias trasladaron al bebé al Hospital Universitario Virgen del Rocío para someterlo a una revisión médica completa y asegurar su bienestar.

Actualmente, aún se encuentra en el centro de salud, donde, según confirma el subdelegado de Gobierno, Francisco Toscano, "está en buenas condiciones".

Además, Toscano ha explicado que el bebé "incluso sería posible que tuviera el cordón umbilical", lo que confirma la corta edad del pequeño.

Desde este medio también señalan que una de las vecinas de la zona cogió al niño y se desplazó hacia una farmacia cercana, donde compró pañales y leche para poder atender sus necesidades básicas hasta la llegada de los servicios policiales y sanitarios.

La investigación se encuentra ahora mismo en manos de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (AFEM) de la Policía Nacional.

Abandono

Los agentes trabajan para localizar a los padres del bebé para poder aclarar las circunstancias que rodearon el abandono del recién nacido. Estos hechos pueden constituir un delito de abandono, según recuerdan fuentes policiales.

Mientras encuentran a los padres del bebé, la Junta de Andalucía ha confirmado este miércoles la declaración de desamparo provisional del bebé.

Según fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, el bebé se encuentra hospitalizado y se ha iniciado el protocolo "habitual en estos casos".

Asimismo, han indicado que cuando el menor salga del centro hospitalario se tomará la "medida más adecuada", siendo previsiblemente acogido por una familia.

Caso similar

Este caso se suma al ocurrido hace justo dos años, en diciembre de 2023, cuando una bebé recién nacida fue encontrada en un contenedor de basura en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca.

La pequeña se encontraba con el cordón umbilical y ensangrentada. Sin embargo, la rápida actuación de un vecino del municipio, que fue quien encontró a la menor al escuchar su llanto, llevó a la bebé con ayuda de unas vecinas a los servicios médicos.

En honor a la patrona de Los Palacios y Villafranca, desde el ayuntamiento de la localidad decidieron llamarla Nieves.