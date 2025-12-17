Un agente de la Policía Nacional resulta herido tras dispararse por accidente en la pierna en un pueblo de Sevilla

Un agente de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha resultado herido este miércoles por un disparo accidental durante una intervención policial en el municipio de Los Molares, en la provincia de Sevilla.

La Policía Nacional ha confirmado a EL ESPAÑOL de Sevilla que el propio agente se disparó de forma accidental en el transcurso del operativo y ha descartado cualquier enfrentamiento con terceras personas.

El suceso se ha producido en el marco de una operación contra las estafas cibernéticas desarrollada en distintas localidades de la provincia sevillana.

Según ha informado el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, los agentes llevaban a cabo entradas y registros en varios domicilios cuando ocurrió el incidente en una vivienda de Los Molares.

Toscano ha explicado que la intervención se desarrollaba con normalidad cuando uno de los policías resultó herido. Ha añadido que se estaba realizando una operación "destinada a la lucha contra las estafas cibernéticas en distintas localidades".

Lesiones sin gravedad

La Policía Nacional ha trasladado al agente herido a un centro sanitario para su atención médica. Tanto el Cuerpo como el subdelegado han señalado que, según la información disponible hasta el momento, las lesiones no son de gravedad y Toscano ha deseado "una pronta recuperación".

Sobre la zona afectada, el subdelegado ha indicado que el disparo alcanzó al policía en una pierna, aunque no ha podido concretar más detalles.

Toscano también ha recalcado que no constan otras armas en el operativo, más allá de las reglamentarias, y ha insistido en que todo apunta a un accidente y no a una refriega durante la operación policial.

"En principio, la principal hipótesis es que ha sido un disparo accidental", ha afirmado Toscano, quien ha añadido que la investigación continúa para esclarecer “cuáles han sido los hechos exactamente”.