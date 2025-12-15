Muere un motorista de 47 años tras perder el control de su motocicleta en el Puente de San Bernardo

La Policía Local corta al tráfico el Puente de San Bernardo tras un accidente mortal. Ayuntamiento de Sevilla

Un hombre de 47 falleció en la noche de este domingo como consecuencia de las lesiones sufridas al perder el control de la motocicleta que conducía por el Puente de San Bernardo, en Sevilla capital.

Según informó el Servicio de Emergencias Sevilla en un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de 'X', un equipo especializado en reconstrucción de siniestros viales se hizo cargo de la investigación de los hechos.

Debido a este siniestro vial, el Puente de San Bernardo fue cortado en su totalidad al tráfico y tránsito peatonal en ambos sentidos sobre las 21:00 horas de la noche.

Allí un amplio dispositivo policial y sanitario estuvo interviniendo para esclarecer lo ocurrido, comprobando in situ que este hombre había perdido el control de la moto que conducía.

Finalmente, alrededor de las 22,00 horas, la Policía Local restableció el tráfico en la zona, aunque el dispositivo de seguridad permaneció en el lugar de los hechos a la espera de la comparecencia de la Comisión Judicial para el levantamiento del cadáver.