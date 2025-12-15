Lola Indigo se suma al reparto de estrellas que desfilarán por el escenario de Icónica en 2026

Icónica Santalucía Sevilla Fest sigue desvelando nombres para su edición de 2026 y suma a su programación el regreso de Lola Índigo, una de las artistas más destacadas del panorama musical español actual.

La cantante actuará el próximo 11 de junio en la Plaza de España, un escenario que ya pisó en ediciones anteriores del festival y al que vuelve ahora con un espectáculo completamente renovado.

Lola Índigo, cantante, bailarina y performer, se ha consolidado en los últimos años como una referencia indiscutible del pop urbano en España.

Su trayectoria está marcada por una constante evolución artística, una fuerte apuesta visual y una ambición creativa que la han situado entre las artistas más escuchadas del país.

En su repertorio figuran éxitos multiplatino como La niña de la escuela, AN1MAL, Ya no quiero ná, Mujer bruja o Corazones rotos, temas que acumulan cientos de millones de reproducciones y que le han permitido colaborar con artistas de proyección internacional.

Uno de los principales sellos de identidad de la artista es su directo, caracterizado por una potente combinación de coreografías, energía y una cuidada producción escénica. Cada concierto se convierte en una experiencia visual y musical de gran impacto, un formato que volverá a desplegar en su cita con Icónica Santalucía Sevilla Fest.

En esta ocasión, presentará un nuevo espectáculo que reunirá algunos de sus grandes éxitos junto a nuevas composiciones, acompañado de una puesta en escena de gran formato.

Con este nuevo anuncio, el festival continúa dando forma a su edición de 2026, que volverá a reunir en Sevilla a algunas de las voces más relevantes del panorama nacional e internacional, consolidándose como una de las grandes citas musicales del calendario cultural de la ciudad.

Lola Índigo (11 de junio) se suma al cartel con las confirmaciones de Aitana (4 y 5 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Los Delinqüentes (14 de junio), Kany García (17 de junio), Raphael (18 de junio), Califato 3/4 y La Plazuela (21 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Robbie Williams (30 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Hombres G (3 de julio), Antonio Orozco (4 de julio), Marilyn Manson (6 de julio), Moby (7 de julio), Maroon 5 (9 de julio), Jamiroquai (16 de julio) y Sting (18 de julio).