Muere un ciclista de 70 años tras ser atropellado por una furgoneta en una carretera por Alcalá del Río

Un ciclista de 70 años de edad ha fallecido en la mañana de este domingo tras ser atropellado en la carretera SE-9025 a su paso por la localidad sevillana de Alcalá del Río.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el aviso llegó sobre las 8,10 horas en el que una persona indicaba que una furgoneta había atropellado a un hombre que iba en bicicleta por la citada carretera.

Desde la sala coordinadora se activó a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, pero los sanitarios únicamente pudieron certificar su muerte.

Por otro lado, en la capital, la Policía Local ha detenido a un hombre tras atropellar a una mujer de 60 años y darse a la fuga.

Los hechos ocurrieron en la calle San Francisco Dorotea, en el barrio de la Macarena de Sevilla. Según han precisado fuentes del 112 Emergencias Andalucía a Europa Press, movilizaron a los servicios sanitarios, Policía Local y al Cecop tras recibir diversos avisos de testigos.

La persona herida fue trasladada al Hospital Universitario Virgen Macarena para evaluar su estado de salud tras sufrir el atropello.

Según el Ayuntamiento hispalense, pasados unos diez minutos el turismo dado a la fuga fue interceptado en la zona de la avenida de los Gavilanes.

Dicho conductor, que dio negativo en alcoholemia y drogas, carecía de permiso de conducir en vigor en España, pese a que sí lo tenía en vigor en su país de origen.